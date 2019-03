Forrest Gump: in arrivo un remake indiano del film con Tom Hanks

Forrest Gump, il film vincitore di sei premi Oscar, avrà un remake indiano prodotto e interpretato da Aamir Khan.

Il progetto si intitolerà Laal Singh Chadda e verrà diretto da Advait Chandan, portando così sul grande schermo una versione ambientata in India invece che negli Stati Uniti, seguendo le incredibili avventure del protagonista che permettono di raccontare alcuni importanti avvenimenti storici della nazione.

Paramount ha concesso i diritti di Forrest Gump necessari alla produzione curata da Viacom18 Motion Pictures e Aamir Khan Films che sfrutterà il romanzo scritto da Winston Groom per proporre il proprio adattamento.

Le riprese del "remake" del film, diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks, inizieranno ufficialmente in ottobre in vista di una distribuzione nelle sale indiane prevista per il 2020.

Aamir Khan è una vera star in patria e in Cina grazie a titoli che hanno ottenuto un grande successo ai box office tra cui PK, Secret Superstar e Dongal, il miglior incasso di sempre in India.