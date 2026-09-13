Forbidden fruit, anticipazioni trame dal 14 al 20 settembre 2026: Hasan Ali spara a Sedai

Yildiz cerca di riconquistare Çagatay, mentre Feride, Ender e Sahika portano avanti i loro piani. Hasan Ali nasconde un segreto e le telecamere sembrano svelare una verità sconvolgente su Sedai

Nuova settimana ricca di colpi di scena su Canale 5, dove le vicende di Yildiz, Ender, Sahika e degli altri protagonisti di Forbidden Fruit saranno al centro di intrighi, vendette e verità nascoste. Dal lunedì alla domenica non mancheranno scontri familiari, piani segreti e situazioni destinate a mettere a dura prova i rapporti tra i protagonisti.

Tra registrazioni compromettenti, gelosie e macchinazioni sempre più pericolose, Yildiz dovrà fare i conti con Feride, mentre Ender e Sahika continueranno a tessere la loro rete contro Hasan Ali. Ma proprio quest'ultimo sarà protagonista di uno dei momenti più sorprendenti della settimana.

Cosa vedremo questa settimana su Canale 5, dal lunedì alla domenica

Gli appuntamenti in programma su Canale 5 dal 14 al 20 settembre saranno caratterizzati da numerosi colpi di scena. Yildiz proverà a salvare il suo matrimonio con Çagatay e, con l'aiuto di Emir, tenterà anche di provocare la gelosia del marito.

Nel frattempo, Ender e Sahika continueranno a portare avanti i loro piani, coinvolgendo anche Cansu nella loro strategia. Feride, invece, sarà sempre più determinata a mettere in difficoltà Yildiz e Asuman.

Şevval Sam nel ruolo del personaggio di Ender Çelebi

La situazione precipiterà durante la cerimonia per i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, quando una registrazione compromettente verrà trasmessa davanti a tutti. Nel weekend, infine, un misterioso episodio riguardante Hasan Ali e Sedai porterà Ender e Sahika a credere di avere finalmente un'arma per ricattare il loro avversario.

Lunedì 14 settembre

Sahika, Ender e Caner incontrano Hayati, un tassista gentile che si affeziona rapidamente a loro e decide di aiutarli, arrivando persino a prestargli la propria automobile per i loro spostamenti.

Caner, tuttavia, continua a guardare con ironia e diffidenza le strategie manipolatorie di Sahika. Intanto, a casa di Çagatay, l'arrivo di Feride provoca nuovi e accesi scontri con Asuman. La situazione rischia di degenerare e sarà necessario l'intervento di Çagatay per riportare la calma tra le due donne.

Martedì 15 settembre

Seguendo il suggerimento di Ender e Sahika, Feride decide di registrare di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman. La donna è infatti convinta che le due stiano tramando alle sue spalle e vuole procurarsi delle prove contro di loro.

Melisa Doğu nel ruolo di Asuman

Nel frattempo, Hasan Ali riceve una rivelazione destinata a sconvolgerlo. Cansu gli confessa infatti di non essere la nipote di Filiz, come l'uomo ha sempre creduto: è sua figlia. Hasan Ali scopre così che la sua ex moglie gli ha nascosto per anni una verità molto importante sulla sua famiglia.

Mercoledì 16 settembre

Uno scandalo esplode durante la cerimonia organizzata per celebrare i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali. Davanti agli invitati viene trasmessa una registrazione rubata nella quale Yildiz e Asuman deridono pesantemente Feride. Dietro l'accaduto si nasconde però un piano ben preciso: Feride ha infatti organizzato tutto con la complicità di Ender e Sahika.

Çagatay va su tutte le furie e il suo matrimonio con Yildiz arriva a un momento estremamente delicato. Anche Hasan Ali reagisce duramente nei confronti della nuora. Yildiz, però, non sembra intenzionata ad arrendersi e prepara la sua prossima mossa.

Giovedì 17 settembre

Yildiz decide di ricorrere alla gelosia per cercare di riconquistare l'attenzione di Çagatay. Con l'aiuto del fedele Emir, organizza una finta cena e coinvolge un affascinante attore.

Parallelamente, Ender e Sahika portano avanti una nuova e complessa macchinazione. Le due hanno infiltrato nella villa del presidente la giovane Cansu, alla quale hanno affidato il compito di fingersi una ragazza povera e traumatizzata per conquistare la sua compassione.

Aysel interpretata dall'attrice Vildan Vatansever

Cansu riesce inoltre ad avvicinarsi a Mahmut, il fedele braccio destro di Hasan Ali. A quel punto Ender e Sahika le ordinano di avvertirle non appena la casa sarà rimasta vuota.

Venerdì 18 settembre

Feride si rifiuta categoricamente di lasciare la casa finché Yildiz non se ne sarà andata. Con l'aiuto dell'amica Güler, arriva persino a modificare l'arredamento senza chiedere il permesso.

Il gesto scatena la reazione di Asuman, che difende il ruolo della figlia nella gestione della casa.

Nel frattempo, Yildiz incontra Cansu e successivamente provoca Ender e Sahika durante un evento dell'alta società. La protagonista, però, non sa che le due donne stanno collaborando proprio con Feride per mettere in cattiva luce Asuman, facendo riemergere il suo passato da cartomante.

Sabato 19 settembre, ore 15:20

Zehra, pentita per aver denunciato Yildiz, decide di chiederle perdono e propone un piano per convincere Feride della sua innocenza.

Yildiz, intanto, porta avanti la strategia per far ingelosire Çagatay. Organizza una finta cena con Alp, un attore che si presenta come un ricco imprenditore interessato a lei. Il piano sembra funzionare, ma il giorno successivo Çagatay scopre la verità vedendo Alp in televisione.

Berk Oktay: Çağatay Kuyucu

Yildiz cerca inoltre di smascherare Ender e Sahika davanti all'alta società. Organizza un vero e proprio tour per mostrare alle altre donne la nuova e difficile situazione delle due, costrette a vivere modestamente e a svolgere lavori umili.

Feride, invece, continua la sua guerra contro Asuman e cerca di screditarla davanti all'amica Ayla ricordando il suo passato da veggente. Asuman reagisce a modo suo: finge di essere ancora una cartomante e lancia una provocazione diretta a Feride.

Nel frattempo, Ender e Sahika installano delle telecamere nell'ufficio di Hasan Ali con l'obiettivo di trovare prove compromettenti contro di lui.

Domenica 20 settembre, ore 15:15

La cena di famiglia organizzata da Yildiz per cercare di riportare la pace fallisce miseramente a causa delle continue tensioni con Feride.

Yildiz continua anche a cercare di suscitare la gelosia di Çagatay raccontandogli la storia di Alp, ma la situazione è destinata a passare in secondo piano davanti a una scoperta ben più sconvolgente.

Nesrin Cavadzade nel ruolo del personaggio di Şahika Ekinci

Grazie alle telecamere installate nell'ufficio di Hasan Ali, Ender e Sahika assistono infatti a una scena apparentemente terribile: Hasan Ali spara a Sedai per proteggere un segreto.

Le due donne pensano immediatamente di avere finalmente l'arma perfetta per ricattare Hasan Ali e decidono di sfruttare il video del presunto omicidio. Ma il loro piano prende una piega inaspettata quando Sedai si presenta vivo in ufficio.

Ender e Sahika capiscono così di essere state ingannate e di aver sottovalutato ancora una volta il loro pericoloso avversario.

A complicare ulteriormente la situazione arriva anche Nurgül. Dopo aver aiutato Ender e Sahika durante la loro permanenza in prigione, la donna pretende ospitalità. La sua presenza rischia di rendere ancora più difficile la già complicata convivenza tra Ender e Sahika, che cercheranno in ogni modo di mandarla a casa di Yildiz.