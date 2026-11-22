Nuovi intrighi, bugie e colpi di scena nelle puntate di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:30. Dal 23 al 28 novembre, Yildiz finirà nei guai per un quadro acquistato all'asta e, per evitare che Çagatay la lasci, arriverà a inventare una gravidanza. Intanto, Kaya tornerà a Istanbul e il rapporto con Ender potrebbe riaccendersi.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una settimana particolarmente movimentata. Yildiz cercherà di nascondere a Hasan Ali di essere la proprietaria di un quadro che ha acquistato all'asta e che il piccolo Halit Can ha danneggiato. Çagatay prenderà le difese della moglie, ma le continue bugie finiranno per esasperarlo, spingendolo a lasciare temporaneamente casa.

Per non perdere il marito, Yildiz escogiterà allora un piano ancora più rischioso: con l'aiuto di Emir, fingerà di essere incinta e riuscirà a convincere Çagatay a perdonarla. La falsa gravidanza, però, potrebbe diventare difficile da sostenere, soprattutto quando Feride comincerà a sospettare dell'inganno.

Una scena di Forbidden Fruit con gli attori Eda Ece (nel ruolo di Yıldız) e Talat Bulut (nel ruolo di Halit)

Nel frattempo, il ritorno di Kaya a Istanbul riporterà in primo piano il passato sentimentale di Ender. Sahika proverà a spingere il fratello a vendicarsi dell'ex moglie, ma lui sembra ancora legato a lei. Spazio anche alle vicende di Emir e Zehra, coinvolti in una messinscena per evitare un matrimonio combinato, mentre Cansu dovrà fare i conti con lo sfratto.

Lunedì 23 novembre: Yildiz cerca di vendere di nascosto il quadro a Hasan Ali

Yildiz si trova in difficoltà economiche dopo aver acquistato un quadro all'asta, poi rovinato dal piccolo Halit Can. Per risolvere il problema, con l'aiuto di Ender, tenta di venderlo segretamente al suocero Hasan Ali per duecentomila, sostenendo che appartenga a un'amica in difficoltà.

L'uomo, però, si insospettisce e, grazie alle indagini di Sedai, scopre che il quadro è proprio di Yildiz. Decide così di convocare la famiglia a casa del figlio e affronta duramente la nuora davanti a tutti. Çagatay prende le difese della moglie e, furioso, se ne va di casa. Yildiz, stremata dalla situazione, promette a se stessa di non raccontare più bugie.

Martedì 24 novembre: Kaya torna a Istanbul e Sahika provoca Ender

Il ritorno di Kaya a Istanbul porta nuovi sviluppi nella vita di Sahika, che può finalmente contare sul sostegno del fratello dopo il divorzio da Hasan Ali.

Durante una cena a casa di Yildiz, Sahika insinua che Hasan Ali abbia tradito proprio con Ender, alimentando sospetti e pettegolezzi. Intanto, Ender confida a Caner di essere rimasta turbata dall'incontro con l'ex marito e ammette di soffrire per il suo atteggiamento distaccato.

Sevda Erginci nei panni di Zeynep Yılmaz

Mercoledì 25 novembre: Çagatay lascia casa dopo l'ennesima bugia di Yildiz

Mentre Sahika e Ömer preparano una misteriosa mossa per incastrare Cansu, Hasan Ali affronta prima Ender e poi il figlio Çagatay. Il capofamiglia accusa Ender di aver complottato con Yildiz per nascondere la situazione debitoria della nuora.

La tensione cresce anche tra padre e figlio. Esasperato dalle bugie di Yildiz e dalle continue intromissioni di Hasan Ali, Çagatay decide di fare le valigie e trasferirsi in albergo. Per Yildiz si apre così il rischio concreto di perdere il marito.

Giovedì 26 novembre: Yildiz inventa una gravidanza per riconquistare Çagatay

Ender rifiuta un invito di lavoro a casa di Hasan Ali per concentrarsi su Kaya. I due ex coniugi si incontrano e hanno un intenso chiarimento, durante il quale riaffiorano vecchi rancori ma anche la possibilità di un nuovo inizio.

Intanto, Yildiz escogita un piano disperato insieme a Emir. I due si recano in una clinica e, fingendosi una coppia con problemi di fertilità, convincono una donna incinta a sottoporsi a tre test al posto di Yildiz. Ottenuti così risultati positivi che non le appartengono, la donna annuncia a Çagatay di aspettare un bambino. La notizia convince il marito a perdonarla e sembra scongiurare la separazione.

Eda Ece (a destra, nel ruolo di Yıldız Yılmaz) e Ayşegül Çınar (a sinistra, nel ruolo di Lila Argun)

Venerdì 27 novembre: Hasan Ali festeggia la falsa gravidanza di Yildiz

Emir vuole evitare il matrimonio combinato dalla madre con Necla, una ragazza che conosce fin dall'infanzia. Per riuscirci chiede a Zehra di fingersi la sua fidanzata e a Caner di interpretare il ruolo del fratello geloso e minaccioso. La messinscena, però, prende una piega imprevista: Zehra esagera e fa scappare Necla. Quando Emir la raggiunge e le spiega tutto, lei lo colpisce con la borsa.

Nel frattempo, Hasan Ali è felicissimo della presunta gravidanza di Yildiz e organizza una festa tradizionale in famiglia. Per celebrare la notizia, prevede persino la presenza di sette montoni nel giardino di casa.

Sabato 28 novembre: Ender sospetta di Kaya e Feride mette in dubbio la gravidanza

Sahika cerca di convincere Kaya a vendicarsi di Ender, ma l'uomo rifiuta perché prova ancora dei sentimenti per l'ex moglie. Ender, intanto, racconta a Caner che il loro riavvicinamento sembra procedere bene.

Berk Oktay nei panni di Çağatay Kuyucu

Cansu viene sfrattata per non aver pagato l'affitto, mentre Yildiz, sotto pressione per le bugie raccontate, programma una visita medica per gestire la presunta gravidanza. Insieme ad Asuman inscena anche una conversazione in cui dichiara di non essere incinta.

I sospetti di Ender su Kaya aumentano quando, durante una cena, ascolta una sua telefonata: l'uomo rivela di non avere alcun motivo per restare a Istanbul e la lascia spiazzata. Yildiz, invece, convince Çagatay ad accompagnarla dalla dottoressa per dimostrargli che aspetta davvero un bambino. Quando Feride prova a mettere in guardia il figlio, lui la contraddice prontamente, fidandosi della moglie.