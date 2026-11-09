Forbidden Fruit, anticipazioni dal 9 al 14 novembre: Sahika vuole vendicarsi e Hasan Ali sorprende tutti

Dopo il divorzio, Sahika cerca prove contro Hasan Ali e prepara la sua vendetta. Intanto, una finta emergenza in ospedale, l'arrivo di una nuova tata e una collana scomparsa complicano gli equilibri familiari.

Nuovi intrighi, gelosie e alleanze inaspettate attendono i protagonisti di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5. Nelle puntate da lunedì 9 a sabato 14 novembre, il divorzio tra Hasan Ali e Sahika darà il via a una serie di scontri. Sahika vuole vendicarsi, mentre Hasan Ali fingerà un malore per riconquistare la fiducia del figlio Çagatay. Intanto, l'arrivo di una nuova tata e la scomparsa di una preziosa collana creeranno ulteriori tensioni.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano una settimana ricca di colpi di scena. Dopo il divorzio da Hasan Ali, Sahika si ritroverà senza casa e senza risorse, ma non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Ospitata da Ender e Caner, cercherà il modo di raccogliere prove contro l'ex marito e di mettere in atto la propria vendetta.

Anche Hasan Ali dovrà affrontare nuovi problemi familiari e professionali. Quando Çagatay scoprirà i suoi tentativi di sabotare un importante affare, il rapporto tra padre e figlio rischierà di spezzarsi. Per evitare di perderlo, Hasan Ali seguirà il suggerimento di Ender e fingerà di avere un infarto, riuscendo a farlo sentire in colpa e a ottenere il suo perdono. Yildiz, però, sospetterà subito che qualcosa non torni.

Sevval Sam interpreta Ender

Nel frattempo, Cansu tenterà di avvicinarsi nuovamente a Çagatay attraverso Ömer, mentre l'arrivo di Diana, una tata inglese scelta per Halit Can, provocherà la gelosia e le preoccupazioni di Asuman. A complicare ulteriormente la situazione sarà una preziosa collana presa in prestito da Asuman e poi smarrita: il gioiello verrà ritrovato, ma Feride deciderà di non avvertire subito la nuora, preparando per lei una lezione.

Lunedì 9 novembre: Sahika sospettata di aver avvelenato Hasan Ali

Dopo l'improvviso divorzio tra Hasan Ali e Sahika, la famiglia cerca di capire cosa sia realmente successo. Yildiz sospetta che la donna abbia tentato di avvelenare l'ex marito. I dubbi aumentano quando una vicina racconta di aver visto un'ambulanza e un sacco per cadaveri uscire dalla villa. Hasan Ali e Sedai, tuttavia, negano ogni cosa.

Intanto, Hasan Ali e Feride condividono un momento di commozione al cimitero, ricordando la figlia Ahu. Sahika, rimasta senza casa e senza risorse, trova invece ospitalità da Ender e Caner, ma dentro di sé medita già vendetta.

Martedì 10 novembre: Sahika cerca prove contro Hasan Ali

Determinata a incastrare Hasan Ali, Sahika cerca di installare alcuni dispositivi nella nuova villa dell'ex marito per spiarlo. Durante l'operazione, però, rimane accidentalmente chiusa in una stanza insieme a Ömer.

Berk Oktay: Çağatay Kuyucu

Nel frattempo, Çagatay sospetta che il padre abbia sabotato un importante affare con un'azienda coreana. Per smascherarlo organizza una trappola, coinvolgendo involontariamente Sedai. Hasan Ali, però, intuisce che qualcosa non va e ordina ai suoi uomini di fermare l'uomo che dovrebbe incontrare il figlio.

Mercoledì 11 novembre: Hasan Ali finge un infarto per riconquistare Çagatay

Quando Çagatay scopre i boicottaggi aziendali del padre, decide di interrompere ogni rapporto con lui. Hasan Ali è disperato e non sa come recuperare il rapporto con il figlio. A suggerirgli una soluzione è Ender, che gli propone di inscenare un finto infarto per impietosire Çagatay.

Il piano funziona: divorato dai sensi di colpa, il giovane corre in ospedale e finisce per perdonare il padre. Yildiz, però, intuisce immediatamente che il malore potrebbe essere una messinscena. Decide comunque di non dire nulla al marito, per evitare un nuovo litigio.

Şevval Sam, nota per il ruolo del personaggio di Ender

Giovedì 12 novembre: Cansu prova a riconquistare Çagatay

Cansu contatta Ömer e riesce a ottenere un appuntamento galante con lui. Il suo vero obiettivo, però, è manipolarlo per trovare un modo di riavvicinarsi a Çagatay.

Intanto, Sahika, ospite da Ender, organizza una cena per Emir e Caner durante la quale annuncia di voler festeggiare il divorzio. In casa di Yildiz, invece, arriva una novità destinata a creare tensioni: su pressione di Feride viene organizzato un colloquio con Diana, una qualificata tata inglese per Halit Can. Asuman si sente messa da parte e comincia a temere che la nuova arrivata possa nascondere qualcosa.

Venerdì 13 novembre: Yildiz è gelosa e interrompe Çagatay

Hasan Ali viene informato da Sedai della vita notturna di Sahika e decide di accelerare le pratiche per il divorzio. Nel frattempo, Yildiz diventa gelosa quando scopre che Çagatay ha un'improvvisa riunione e si precipita in un locale insieme a Emir e Caner, interrompendo quello che crede essere un incontro sospetto.

Melisa Doğu nel ruolo di Asuman

Il marito reagisce con rabbia e le spiega che stava soltanto scegliendo un regalo per lei insieme a una direttrice di gioielleria. Anche Cansu si trova nel locale con Ömer, ma riesce ad allontanarsi prima di essere scoperta.

Sabato 14 novembre: Hasan Ali vuole sposare Ender e Asuman perde la collana

Zehra provoca Hasan Ali ricordandogli il ritorno alla ribalta di Sahika. Poco dopo, l'uomo affronta duramente l'ex moglie nel suo ufficio e, di fronte alle sue provocazioni, la spiazza annunciando di voler accelerare il divorzio per sposare Ender. La notizia manda Sahika su tutte le furie.

Hasan Ali, però, si pente di aver evocato impulsivamente un matrimonio imminente con Ender e stringe con lei un accordo: la donna accetta di reggere il gioco per conservare i propri privilegi nella holding.

Intanto, Asuman prende in prestito una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, ma il gioiello viene smarrito. Yildiz e sua madre vivono momenti di grande tensione e cercano disperatamente di recuperarlo senza far scoprire l'accaduto. La collana viene infine ritrovata e portata al gioielliere che l'aveva realizzata. Quest'ultimo avverte Feride, che decide però di non rivelare subito il ritrovamento, intenzionata a impartire alla nuora una dura lezione.