Forbidden Fruit, anticipazioni dal 26 al 31 ottobre: Yildiz si risveglia dopo cinque anni di coma

Cansu appicca un incendio alla villa e la vita di Yildiz cambia per sempre. Al risveglio, dopo cinque anni di coma, la donna scopre che Çagatay ha sposato Cansu e che suo figlio non la riconosce.

Nuovi intrighi e un salto temporale sconvolgente attendono i fan di Forbidden Fruit nelle puntate in onda su Canale 5 dal 26 al 31 ottobre. La soap turca, tra amori tormentati, rivalità e giochi di potere, vedrà Yildiz affrontare una dolorosa separazione da Çagatay e un incendio dalle conseguenze drammatiche. Il risveglio dopo cinque anni di coma cambierà ogni cosa: suo figlio Halit Can non la riconoscerà e il marito si sarà rifatto una vita.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una settimana ricca di colpi di scena. Yildiz, ferita dalle bugie di Çagatay, continuerà a tenersi lontana dal marito, mentre Hasan Ali cercherà di aiutarla offrendole ospitalità. Intanto, Cansu, ormai senza alleati, mediterà vendetta e finirà per compiere un gesto estremo.

Sahika proverà a favorire la riconciliazione tra Yildiz e Çagatay, ma il suo piano prenderà una piega drammatica quando Cansu appiccherà un incendio alla villa. Le conseguenze saranno devastanti: Yildiz finirà in coma e si risveglierà soltanto cinque anni dopo, trovandosi davanti a una realtà completamente diversa.

Şevval Sam è Ender Çelebi

Çagatay si sarà risposato proprio con Cansu e avrà ottenuto l'affidamento di Halit Can. Il bambino, cresciuto senza la madre, non riconoscerà Yildiz e chiamerà mamma la nuova moglie di suo padre. Nel frattempo, anche le vite di Sahika, Ender e degli altri protagonisti saranno cambiate profondamente, dando il via a nuovi scontri e alleanze.

Lunedì 26 ottobre: Yildiz lascia Çagatay e si rifugia in hotel

Dopo aver scoperto le bugie del marito, Yildiz decide di lasciare la casa e trasferirsi in un hotel con il piccolo Halit Can. Nonostante le insistenze della madre Asuman, la donna non vuole tornare sui propri passi. Çagatay, pentito per quanto accaduto, si confida con Feride e con l'amica Güler, dichiarandosi pronto a tutto pur di salvare il matrimonio.

Martedì 27 ottobre: Hasan Ali aiuta Yildiz, Cansu giura vendetta

Hasan Ali raggiunge Yildiz in hotel e le comunica di aver cacciato Cansu dalla villa. Poi le propone di trasferirsi temporaneamente a casa sua, così da poter riflettere con calma sulla situazione, anche se dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Sahika.

Intanto, Cansu cerca invano aiuto da Emir ed Ender, che la respingono. Furiosa, promette di vendicarsi di tutti. Sahika, invece, convince Hasan Ali a organizzare una cena fuori per lasciare Yildiz e Çagatay da soli in casa e favorire una possibile riconciliazione.

Sevda Erginci interpreta Zeynep Yılmaz

Mercoledì 28 ottobre: Yildiz affronta Cansu e scopre nuovi retroscena

Ömer arriva da Adana dopo essere stato allontanato dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali. Nel frattempo, Yildiz affronta Cansu nella sua stanza d'albergo e scopre che la ragazza potrebbe essere stata coinvolta da Ender e Sahika in un piano per allontanarla da Çagatay.

Ferita e insospettita, Yildiz cerca di capire chi abbia davvero tramato alle sue spalle. Intanto, Ender teme di essere messa in secondo piano da Sahika e decide di conquistare nuovamente l'attenzione di Hasan Ali con un regalo prezioso: un oggetto d'antiquariato che gli porta personalmente in ufficio.

Giovedì 29 ottobre: Cansu appicca un incendio alla villa

Sahika escogita un nuovo piano per riavvicinare Yildiz e Çagatay: organizza gli impegni di tutti, chiude i due coniugi a chiave in camera da letto e va a cena fuori con Hasan Ali, convinta che la situazione possa finalmente risolversi.

Berk Oktay interpreta Çağatay Kuyucu

Ma mentre Yildiz e Çagatay sono intrappolati, Cansu appicca un incendio alla villa. Le conseguenze saranno drammatiche e segneranno una svolta decisiva nella vita di Yildiz, che finirà in coma. La donna si risveglierà soltanto molto tempo dopo, chiedendo subito notizie del figlio e del marito. Asuman, però, sembra nasconderle qualcosa e avvisa Çagatay del suo risveglio.

Venerdì 30 ottobre: Yildiz si risveglia dopo cinque anni di coma

Il risveglio di Yildiz porta con sé una verità sconvolgente: sono trascorsi cinque anni e Çagatay si è risposato. Con l'aiuto di Asuman, Caner ed Emir, la donna scopre che il suo ex marito è ora sposato con Cansu e che Halit Can è affidato al padre.

Anche Hasan Ali ha cambiato vita e lavora vendendo kebab da un furgoncino insieme a un uomo di nome Ömer. Per Yildiz comincia così una nuova e dolorosa battaglia: dovrà fare i conti con un mondo che è andato avanti senza di lei e con un figlio che non sa più chi sia sua madre.

Nilperi Sahinkaya interpreta Cansu

Sabato 31 ottobre: Halit Can non riconosce Yildiz e chiama mamma Cansu

Dopo il risveglio, Yildiz deve affrontare la prova più dolorosa: Halit Can, cresciuto lontano da lei, non la riconosce e chiama mamma Cansu, la nuova moglie di Çagatay. Disperata, ma determinata a ricostruire il rapporto con il figlio, cerca conforto in Asuman e nelle vecchie conoscenze Sahika e Zehra, che ora lavorano come cantanti e vanno a trovarla portandole fiori.

Nel frattempo, Cansu viene a sapere che Yildiz si è risvegliata e teme che la donna possa sconvolgere la sua nuova vita. Si confida con Ender, che le promette sostegno e si dice pronta a coinvolgere gli uomini del marito Sedai. Ender scopre inoltre che Sahika si esibisce in un nuovo locale e, insieme al marito, comincia a progettare un modo per ostacolarla. Gli equilibri tra i protagonisti sono ormai cambiati e la rivalità è pronta a riaccendersi.