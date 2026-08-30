Forbidden Fruit, anticipazioni delle trame dal 31 agosto al 6 settembre: Halit è ancora vivo?

Ender indaga su Sitki e scopre un dettaglio che riapre il mistero sulla morte di Halit mentre Yildiz affronta Feride e con Çagatay prende una decisione destinata a cambiare tutto,

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14:10 dal 31 agosto al 6 settembre 2026, Ender si ritroverà a indagare su alcuni movimenti sospetti che la porteranno a mettere in dubbio la morte di Halit. Mentre il mistero si infittisce, Yildiz dovrà affrontare ancora una volta l'ostilità di Feride. Tra complotti, intrighi e nuove alleanze, Yildiz e Çagatay arriveranno a una decisione sorprendente.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Nelle puntate di Forbidden Fruit di questa settimana, Ender farà una scoperta sconvolgente sul conto di Halit e inizierà a credere che l'uomo sia ancora vivo. Nel frattempo, Yildiz dovrà affrontare la guerra dichiarata da Feride, sempre più intenzionata a separarla da Çagatay. Tra indagini, complotti e nuove scoperte, la coppia arriverà a prendere una decisione sorprendente: sposarsi in segreto.

Lunedì 31 agosto

Ender è delusa da Hasan Ali per aver saltato la sua premiazione e, dopo essersi accorta di essere seguita, scopre che l'auto misteriosa è in uso a Zehra. Insospettita anche dalla presenza di Sitki nella casa di Zehra, incarica Caner di seguirlo.

Şevval Sam, nota per il ruolo del personaggio di Ender

Intanto, il tentativo di Zehra e Asuman di rilanciare l'Avocado Bar si trasforma in un fiasco: Yildiz ed Emir, chiamati a fare da comparse, finiscono per allontanare il critico gastronomico, favorendo il ristorante concorrente.

Martedì 1° settembre

Feride organizza una cena tra Sahika e Çagatay con l'obiettivo di separare il figlio da Yildiz. Sahika riesce a conquistare la fiducia di Feride, che convince Çagatay ad accompagnarla a casa.

L'assenza di risposte di Çagatay alle chiamate di Yildiz provoca un malinteso e una lite. Il giorno successivo, però, il ragazzo cerca di chiarire la situazione spiegando di aver evitato il telefono per non scontrarsi con la madre.

Mercoledì 2 settembre

Yildiz attraversa un momento di forte crisi. Non solo deve affrontare l'ostilità di Feride, la madre di Çagatay, ma sorprende persino Sahika nascosta nel bagno del fidanzato. Çagatay riesce a giustificarsi e a farsi perdonare, ma i problemi per la coppia sono tutt'altro che risolti.

Nesrin Cavadzade nel ruolo di Şahika Ekinci

Il tentativo di Yildiz di chiarire personalmente con Feride si rivela infatti un disastro. La donna la umilia profondamente, accusandola di essere un'arrivista interessata soltanto ai soldi e promettendole guerra.

Nel frattempo, Ender e Caner continuano a indagare sui movimenti sospetti di Sitki e scoprono che l'uomo è diventato improvvisamente un cliente di prestigio in una banca.

Giovedì 3 settembre

Le indagini di Ender portano a una scoperta agghiacciante: un conto corrente è stato aperto da pochissimo tempo a nome del defunto Halit Argun. Ender scopre inoltre che Sitki è stata l'unica persona ad aver visto il cadavere durante il rituale dell'abluzione prima del funerale. Convocata d'urgenza Yildiz insieme a Sahika, Ender confida loro il suo terribile sospetto: secondo lei, Halit potrebbe essere ancora vivo.

Gülenay Kalkan nel ruolo di Feride Taşçıoğlu

Venerdì 4 settembre

Convinta che Halit sia ancora vivo e possa voler vendicarsi, Ender decide di proteggersi alleandosi con Hasan Ali, sfruttando il suo interesse nei suoi confronti. Intanto incarica Caner di continuare a seguire Sitki per scoprire la verità.

Nel frattempo, Yildiz continua a scontrarsi con Feride. Sahika, invece, cerca di conquistare la fiducia della donna fingendosi premurosa e viene persino favorita da Feride, che tenta di avvicinarla a Çagatay.

Sabato 5 settembre

Yildiz, Caner ed Emir cercano senza successo prove sul passato di Sahika. Intanto, Hasan Ali prende le difese di Ender quando un investitore si rifiuta di collaborare con lei perché donna.

Ender e Vural mettono allora in scena una finta lite in azienda per dimostrare a Hasan Ali che non bisogna sottovalutare le donne, riuscendo a fargli annullare un'importante trattativa.

Nel frattempo, Zehra e Asuman scoprono di essere state truffate dopo aver pagato una falsa certificazione per il loro bar. Una rissa interrompe la cena tra Çagatay, Yildiz, Emir e Caner, mentre Sahika continua a tramare e cerca informazioni sulla coppia.

Yildiz e Çagatay

Domenica 6 settembre

Feride riceve una lettera anonima contenente accuse e foto compromettenti su Sahika. Intanto, stanca dei continui tentativi della suocera di ostacolare la sua relazione, Yildiz decide di lasciare Çagatay. Lui, però, le promette di proteggerla.

Ender e Caner scoprono inoltre che Mert ha un figlio segreto e, grazie ad Aysel, iniziano a pensare che Halit possa nascondersi nello chalet di Sapanca. Hasan Ali ordina invece di trovare i responsabili della rissa per vendicarsi e successivamente porta l'aggressore di Caner a scusarsi. Sahika si difende dalle accuse di Feride dando la colpa a Yildiz.

Sul fronte sentimentale arriva però la svolta più importante: Yildiz e Çagatay decidono di sposarsi in segreto all'ufficio matrimoni. Quando scelgono di confessare la verità a Feride, la donna reagisce malissimo, li caccia di casa e subito dopo accusa un malore per l'agitazione.