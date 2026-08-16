Forbidden Fruit, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: Feride sabota Yildiz, ma Çagatay scopre l'inganno

Feride mette a punto un nuovo piano per colpire Yildiz ma Çagatay scopre l'inganno della madre. Intanto Cenk si innamora di Yildiz e Sahika finisce nei guai per il complotto contro Mert.

Nuovi intrecci, gelosie e sentimenti inaspettati nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 agosto su Canale 5 alle 14:10. Al centro della settimana ci sarà ancora una volta Yildiz, sempre più vicina a Çagatay ma destinata a ritrovarsi coinvolta in un nuovo triangolo sentimentale quando Cenk si innamorerà di lei. Nel frattempo, Feride continuerà a nutrire sospetti sulla ragazza, mentre Hasan Ali porterà avanti le sue strategie.

Forbidden Fruit, cosa succede nelle puntate dal 17 al 21 agosto

La nuova settimana di Forbidden Fruit sarà caratterizzata da importanti sviluppi sentimentali e da diversi colpi di scena. Yildiz e Çagatay continueranno ad avvicinarsi, anche se le loro aspettative sulla relazione sembreranno molto diverse. L'arrivo di Cenk, amico di Çagatay, complicherà ulteriormente la situazione.

Parallelamente, Sahika metterà in atto un piano contro Mert, mentre Ender cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Feride, invece, continuerà la sua guerra contro Yildiz, arrivando a escogitare un nuovo piano per metterla in difficoltà.

Nesrin Cavadzade nel ruolo di Şahika Ekinci

Lunedì 17 agosto

Hasan Ali, sentendosi umiliato dopo che Ender ha scoperto che l'orologio da lui regalato era falso, scaricherà tutta la colpa sul suo assistente Sedai. Ender, però, considererà ormai Hasan Ali un uomo volgare e ridicolo.

Intanto, il rapporto tra Yildiz e Çagatay diventerà sempre più stretto. Çagatay legherà molto con il piccolo Halit Can e sembrerà interessato a Yildiz, ma farà anche una confessione destinata a lasciare la ragazza perplessa: non crede nelle relazioni serie. Yildiz capirà così che i due potrebbero desiderare cose diverse.

A complicare ulteriormente la situazione sarà Cenk, amico di Çagatay, che dopo aver incontrato Yildiz si innamorerà immediatamente di lei, dando il via a un possibile nuovo triangolo.

Martedì 18 agosto

Çagatay accetterà di cenare con il padre Hasan Ali nel tentativo di ricostruire il loro rapporto. Il riavvicinamento, però, verrà scoperto da un'amica di Feride, che informerà la madre di Çagatay.

Feride reagirà con furia e frustrazione alla notizia dell'incontro tra padre e figlio. Nel frattempo, un misterioso messaggio vocale inviato da un ragazzo di nome Cenk tornerà a far riflettere Yildiz.

La giornata vedrà inoltre protagonista Sahika, che si presenterà nell'ufficio di Mert e arriverà a strapparsi i vestiti di dosso, preparando il terreno per una nuova e pericolosa mossa.

Mercoledì 19 agosto

Sahika accuserà Mert di molestie, mettendolo seriamente nei guai con Hasan Ali. A causa delle accuse, Mert verrà temporaneamente allontanato dall'azienda, nonostante continui a proclamarsi innocente.

Can Nergis nel ruolo di Mert Kara

L'uomo chiederà aiuto a Ender, che accetterà di intervenire soltanto in cambio di future azioni e favori. Nel frattempo, Sahika penserà anche a come liberarsi di Haluk e ordinerà di trovare un suo possibile sostituto dopo che l'uomo le avrà chiesto un aumento.

Caner scoprirà il piano contro Haluk e riuscirà a procurare a Ender una prova che potrebbe essere decisiva per smascherare Sahika.

Sul fronte sentimentale, Yildiz sarà sempre più confusa. Çagatay sembrerà infatti geloso, ma continuerà a evitare di dichiarare apertamente i propri sentimenti.

Berk Oktay nel ruolo di Çağatay Kuyucu

Giovedì 20 agosto

Zehra e Asuman inaugureranno il loro nuovo avocado bar, invitando parenti, amici e anche Hasan Ali. Durante l'inaugurazione, però, Zehra scoprirà pubblicamente le accuse mosse contro Mert, che le erano state nascoste fino a quel momento.

La donna andrà su tutte le furie. Mert continuerà a negare ogni accusa e sosterrà di essere stato incastrato da Sahika. L'uomo metterà quindi Zehra davanti a una scelta importante, legata anche al loro matrimonio.

Intanto, Feride continuerà a tramare contro Yildiz. La donna manderà Güler nella lavanderia della famiglia di Yildiz con un pretesto, preparando una nuova strategia per danneggiarla.

Gülenay Kalkan nel ruolo di Feride Taşçıoğlu

Venerdì 21 agosto

Ender riuscirà finalmente a smascherare il complotto organizzato da Sahika contro Mert. Per ottenere la verità, manipolerà Haluk fino a convincerlo a confessare tutto ad Hasan Ali.

La rivelazione avrà conseguenze pesanti per Sahika: la donna verrà estromessa dal consiglio di amministrazione e perderà il proprio potere decisionale all'interno dell'azienda. Mert, invece, verrà reintegrato e riuscirà a riconciliarsi con Zehra, anche se resterà in debito con Ender.

Nel frattempo, Feride porterà avanti il suo piano contro Yildiz, cercando di distruggere la sua lavanderia. La donna saboterà alcune tende preziose con l'obiettivo di chiedere a Yildiz un risarcimento molto elevato.

Il piano, però, fallirà. Çagatay scoprirà l'inganno della madre e resterà profondamente deluso e umiliato dal suo comportamento, aprendo un nuovo fronte di tensione tra i due.