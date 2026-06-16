Morta Ece İrtem: l'attrice turca di Forbidden Fruit e Mr. Wrong aveva solo 35 anni

Addio all'attrice turca Ece İrtem, che il pubblico italiano conosce per dizi di grande successo come Forbidden Fruit e Mr. Wrong - Lezioni d'amore: è scomparsa il 15 giugno a Istanbul dopo un malore improvviso

È morta a 35 anni l'attrice turca Ece İrtem, nota al pubblico italiano per aver preso parte alle serie Forbidden Fruit e Mr. Wrong - Lezioni d'amore. Negli ultimi mesi aveva preso parte anche alla serie Kızılcık Şerbeti, molto popolare in Turchia, dove interpretava il personaggio di Işıl.

La notizia è stata diffusa nelle ultime ore dal legale della famiglia, secondo cui il decesso sarebbe avvenuto lunedì 15 giugno all'interno dell'abitazione dell'attrice, mentre si trovava con la madre. Le cause della morte non sono ancora state confermate. Secondo le prime informazioni si ipotizza un arresto cardiaco in seguito a un malore improvviso, ma sarà l'autopsia a chiarire le circostanze del decesso.

Nata il 14 giugno 1991 a Sivas, Ece İrtem aveva appena festeggiato il suo 35° compleanno. Diplomata in canto lirico presso la Yaşar University, aveva inizialmente intrapreso un percorso artistico legato alla musica prima di dedicarsi completamente alla recitazione.

Il suo primo ruolo come interprete è stato quello in Kaçak Gelinler, nel 2014. Da lì in avanti ha preso parte a molte produzioni, soprattutto televisive, diventando un volto piuttosto noto nel panorama delle dizi. Per il pubblico italiano è stata Gizem Sezer in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Meriç in Forbidden Fruit, Cansin in The Family.

Il ruolo che l'ha resa più riconoscibile al grande pubblico dal 2025 è stato quello in Kızılcık Şerbeti, una delle serie turche di maggiore successo recente, ma nel 2024 era apparsa anche su Netflix in Gli ultimi dieci giorni tra il bene e il male, ultimo film della trilogia di cui fanno parte Dieci giorni tra il bene e il male e Altri dieci giorni tra il bene e il male.

Ece Irtem con Can Yaman sul set di Mr. Wrong

Dopo la diffusione della notizia, diversi colleghi hanno espresso il proprio cordoglio sui social. Compreso Can Yaman, che ha dedicato a Ece İrtem, conosciuta sul set di Mr. Wrong, una stories dal suo profilo Instagram.