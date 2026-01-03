Forbidden Fruit, anticipazioni 4 gennaio: Zehra e Caner insieme dopo il matrimonio di Zeynep e Alihan

Torna domani alle 14.30 con una nuova puntata Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Con il matrimonio di Zeynep e Alihan la serie si avvicina verso il finale di stagione e, il prossimo 8 gennaio, approderà in prima serata. Il giorno dell'Epifania invece, la dizi non verrà trasmessa.

Nell'episodio di domenica 4 gennaio nascerà una nuova coppia, frutto proprio della festa di nozze tra Alihan e Zeynep. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Con una scusa, Yildiz ha portato Zeynep a casa di Alihan: quando le sorelle sono arrivate, Zeynep ha scoperto che Alihan aveva organizzato il loto matrimonio. Così, dopo tante vicissitudini ed incertezze, Alihan e Zeynep sono finalmente marito e moglie. Quando il ricevimento si conclude, non sono solo i due sposi a lasciare la festa insieme: Zehra e Caner infatti, complice qualche bicchiere di troppo, finiscono per trascorrere la notte in hotel.

Anticipazioni 4 gennaio: Zehra e Caner insieme dopo il matrimonio di Zeynep e Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Quando Zehra e Caner si svegliano insieme, i due sono senza parole: ubriachi abbastanza da finire insieme, ma non abbastanza per essersi dimenticati quanto avvenuto. In imbarazzo uno nei confronti dell'altra, i due hanno una conversazione complicata al termine della quale si ripromettono di rimanere amici e mantenere il segreto sulla loro notte di passione. Ma sarà davvero così? Oppure, seppur in maniera improvvisa, è nata una nuova coppia?

Nel frattempo, mentre Caner e Zehra si risvegliano insieme, Ender scopre che Kaya ha fatto eseguire un test del DNA su Erim. Quando lo viene a sapere, la donna diventa una furia: Ender accusa Kaya di averla manipolata e gli vieta di vedere ancora il figlio. Kaya sospettava che il ragazzino fosse anche suo figlio, dati i trascorsi con Ender: ma il risultato del test ha avuto esito negativo. L'uomo dunque, non è il padre biologico di Erim.