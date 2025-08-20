Forbidden Fruit, anticipazioni 21 agosto: Zeynep e Cem ufficialmente fidanzati

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di giovedì 21 agosto Zeynep accetterà la proposta di fidanzamento di Cem. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha scoperto che Kemal, il suo ex marito, è entrato in casa: Ender infatti, si è accordata con lui e l'ha fatto assumere come nuovo autista. Halit, ignaro di chi sia davvero, ha accolto il ragazzo e si è rifiutato di licenziarlo quando la moglie gliel'ha chiesto; anzi, vuole dargli fiducia e permettergli di concludere il periodo di prova.

Intanto Zeynep ha chiuso con Alihan, che per l'ennesima volta l'ha delusa. Al contrario, si sta avvicinando molto a Cem: il ragazzo è deciso a conquistarla e si è già dichiarato, anche se Zeynep non si sente ancora pronta per iniziare una storia.

Anticipazioni 21 agosto: Zeynep e Cem ufficialmente fidanzati

Forbidden Fruit

Zerrin ha sempre voluto che Alihan si allontanasse da Zeynep e ora, finalmente, il fratello sembra avvicinarsi a Hira. La voce si sparge subito, ma anche se si tratta di una diceria senza fondamento, basterà per convincere Zeynep a dire basta una volta per tutte. Tutto parte da Zehra, che dopo aver visto Alihan salutare Hira in un locale, pensa che lui abbia una nuova fidanzata e sparge la voce: racconta infatti tutto a casa, dove la sente Yildiz. A sua volta la ragazza, riferisce tutto alla sorella: Zeynep non si aspettava una notizia del genere, che Alihan stesse con Hira, e dopo un momento di smarrimento decide di dare una possibilità a Cem. Felicissimo della sua decisione, Cem racconta subito ad Alihan che Zeynep ha accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui.

Nel frattempo Zeynep si trasferisce da Yildiz per un breve periodo, così può assistere con i propri occhi a quanto debba lottare la bionda. Sia contro Elder che non le lascia spazio, che contro Kemal.