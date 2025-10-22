Forbidden Fruit, anticipazioni 23 ottobre: Zeynep e Dundar sono una coppia

Alihan sta per ricevere una notizia sconvolgente. Nel nuovo episodio di Forbidden Fruti infatti, la dizi turca in onda alle 14.20 su Canale 5, l'imprenditore scoprirà che Zeynep e Dundar sono ufficialmente una coppia. Ma nelle vite dei personaggi della serie, niente è come sembra...

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di giovedì 23 ottobre.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep ha scoperto che insieme ad Ender, Alihan ha chiesto l'affidamento esclusivo di Erim. Una scelta così importante da lasciare la ragazza senza parole: Zeynep è convinta che Alihan abbia davvero voltato pagina, che voglia costruire una famiglia e una vita in cui, a questo punto, non c'è più posto per lei.

Nel frattempo, Ender e Yildiz continuano ad avere un unico obiettivo: impedire che si celebri il matrimonio tra Kemal e Zehra. Se Ender sta tramando come suo solito, addirittura intervenendo in difesa di Zehra dopo lo scandalo delle sue foto ubriaca, Yildiz ha invece rintracciato l'ex di Kemal.

Anticipazioni 23 ottobre: Zeynep e Dundar sono una coppia

Forbidden Fruit

Zeynep invita Dundar a pranzo per scusarsi del comportamento avuto dopo l'incidente di Emir. Al ristorante però, i due incontrano Alihan che propone loro di sedersi al suo tavolo. La risposta di Zeynep è del tutto inaspettata, per il bel moro: la ragazza infatti, lo spiazza dichiarando che lei e Dundar sono una coppia. Alihan resta scioccato, dato che non sapeva niente né immaginava una simile notizia: si tratta naturalmente di una bugia, a cui Alihan non riesce a simulare indifferenza, tanto da reagire lasciando il ristorante.

Poco dopo, Zeynep spiega a Dundar la complessa situazione tra lei e il suo ex fidanzato. Compreso quello che l'amica sta passando, Dundar empatizza con lei e si dice disponibile a portare avanti la messinscena, così da permettere a Zeynep di avere la sua vendetta e, forse, riuscire a tenere lontano l'ex una volta per tutte.