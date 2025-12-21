Forbidden Fruit, anticipazioni 22 dicembre: Dundar è un pericolo per Zeynep, Ender fuori controllo

Forbidden Fruit non si ferma a Natale: anzi, la dizi turca andrà avanti con una serie di episodi ricchi di colpi di scena. A partire dal piano di Dundar, che nell' episodio di lunedì 22 dicembre dimostrerà di avere intenzioni tutt'altro che pacifiche nei confronti di Zeynep.

Ma vediamo più nel dettagli cosa succederà; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Asuman voleva dire a Zeynep la verità su Mustafa, ma non ha trovato l'occasione giusta per parlare con la figlia. Nel frattempo, vedendo la vicinanza tra Kaya e sua sorella, si è preoccupato per Ender: temendo che si stia mettendo nei guai, Caner le consiglia di lasciar perdere Kaya.

Anticipazioni 22 dicembre: Dundar è un pericolo per Zeynep, Ender fuori controllo

Locandina di Forbidden Fruit

Ender propone a Kaya di mettere da parte le loro divergenze, ottenendo però l'effetto opposto: il loro rapporto infatti, esce da questa proposta ancora più esacerbato. Nel vedere Ender su tutte le furie, ulin decide di alzare la posta in gioco e, anziché limitarsi a stuzzicarla, confida a Kaya uno sconvolgente segreto: un'informazione che potrebbe far saltare il delicato equilibrio che si è creato tra i due, sia a livello personale che professionale. Ender, intanto, è sempre più fuori controllo: gelosa di Kaya più che mai, la sua possessività la porta a comportamenti che la rendono vulnerabile, perfetta per chi ha intenzione di manipolarla o metterla in cattiva luce.

Forbidden Fruit

Veniamo infine a Dundar. Lasciato da Zeynep il giorno delle nozze per tornare da Alihan, Dundar ha promesso di vendicarsi, ma quando Zeynep ci ha parlato per scusarsi, si è dimostrato stranamente accomodante. Ora Dundar chiede un confronto a Zeynep, ma le sue intenzioni appaiono tutt'altro che pacifiche.

Mustafa intanto, si presenta a casa di Asuman e la minaccia che, se non gli darà i soldi che gli ha promesso, racconterà tutta la verità a Zeynep e Yildiz.