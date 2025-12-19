Forbidden Fruit, anticipazioni 20 dicembre: Caner in ansia per Ender, Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, domani su Canale 5 alle 14.10. La soap turca torna con le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep, che ha appena mollato il futuro sposo all'altare. Nell' episodio di sabato 20 dicembre, dopo aver detto la verità su suo padre a Yildiz, Asuman proverà a farlo anche con l'altra figlia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep ha mandato all'aria il matrimonio con Dundar il giorno delle nozze. Quando Alihan, in partenza per gli Stati Uniti, è passato a salutarla infatti, la ragazza ha capito che l'avrebbe perso per sempre e ha deciso di seguire il cuore. così lo ha raggiunto in aeroporto, dove la coppia è tornata insieme. Intanto Dundar ha promesso vendetta per l'umiliazione subita, ma quando Zeynep è andata a parlarci, si è stranamente mostrato molto calmo.

Intanto, Yildiz ha scoperto da Asuman un segreto molto importante: lei e Halit però, hanno deciso di tenere tutto nascosto e non farne parola con nessuno. Halit in particolare, vuole preservare il nome della famiglia Argun dall'ennesimo scandalo che la travolgerebbe.

Anticipazioni 20 dicembre: Caner preoccupato per Ender, Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep

Dopo tante traversie, Zeynep e Alihan sono alla ricerca di una casa per andare a vivere insieme. Nel frattempo, Asuman cerca l'occasione giusta per rivelare a Zeynep la verità su Mustafa: ha già detto a Yildiz che si tratta di suo padre, ma Zeynep non sa ancora niente. Le due donne però, vengono continuamente interrotte e alla fine Asuman è costretta a rassegnarsi.

Nel frattempo Caner è preoccupato per Ender, la quale sta mostrando interesse verso Kaya. Temendo che si stia mettendo nei guai, Caner le consiglia di lasciar perdere Kaya.

Zeynep infine, vuole scusarsi con Halit: quando va nel suo ufficio però, ci trova Yasar, che la accusa di aver umiliato e rovinato la sua famiglia.