Forbidden Fruit, anticipazioni 21 ottobre: Ender sostiene Zehra al centro dello scandalo

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit, in onda subito dopo la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello. Nell' episodio di martedì 21 ottobre Halit scoprirà che Ender sta macchinando qualcosa alle sue spalle, ma non è questo che lo preoccupa: la figlia Zehra infatti, è appena finita in un vero e proprio caos mediatico. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender pensava di poter sfruttare Irem e Hakan per i suoi piani, ma ha capito che Irem non è manipolabile come credeva. Ad ogni modo, la donna è ancora intenzionata a far saltare le nozze tra Zehra e Kemal, ragion perciò non si fermerà davanti a niente: insieme al marito Alihan, è intenzionata a colpire Halit. E cosa c'è che possa fargli più male, qual + il suo maggior punto debole, se non gli affari?

Anticipazioni 21 ottobre: Ender sostiene Zehra al centro dello scandalo

Halit e Yildiz

Halit scopre che deve guardarsi da Ender e Alihan: ad avvertirlo è Metin, il quale gli dice che la coppia sta complottando contro di lui. Intanto, proprio mentre si avvicina il matrimonio di Zehra e Kemal, la figlia di Halit si trova al centro di uno scandalo. Zehra infatti si ritrova su tutti i giornali: le foto della ragazza ubriaca fanno il giro delle edicole e del web, rovinando sia la sua immagine che influendo sul nome della famiglia. Halit è furioso, così come lo è il futuro marito: Kemal pensa di cancellare le nozze, tanto è arrabbiato anche lui per quanto successo.

Tra tutti, c'è però una persona pronta a sostenere Zehra. Incredibile ma vero, si tratta di Ender: proprio lei, la persona che più di tutte vuole che quel matrimonio non si celebri. Quale sarà il prezzo da pagare per questo improvviso cambiamento? Cosa sta architettando la donna?