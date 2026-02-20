Forbidden Fruit, anticipazioni 21 febbraio: Yigit preoccupato da Ender

Ultimo episodio della settimana per Forbidden Fruit. L'appuntamento con la dizi turca è alle 14.25 su Canale 5, in onda dal lunedì al sabato. Nell' episodio di sabato 21 febbraio Yildiz aiuterà Zehra a procurarsi i soldi che le servono per distribuire il suo libro; nel frattempo, Ender non ha rinunciato a verificare se Sahika abbia drograto Erim, perciò assegnerà a Yildiz un nuovo compito.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha affidato a Yildiz il compito di procurarsi un campione di sangue di Erim per verificare se Sahika lo stesse drogando. Il piano però è fallito quando Halit ha sorpreso Yildiz in flagrante e, furioso, l'ha minacciata di cacciarla dalla villa, ignaro che stesse agendo per proteggere il figlio e senza sospettare la perfidia della futura moglie.

Anticipazioni 21 febbraio: Yigit preoccupato da Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Zehra sa che suo padre non le darebbe mai il denaro, per cui quando Akin le ha chiesto altri soldi per distribuire il libro, la ragazza si è disperata. Ci ha pensato però Yildiz ad aiutarla, dandole un consiglio per ottenere i soldi senza doverli chiedere ad Halit: l'idea della bionda inoltre, sembra anche funzionare. Intanto, Yigit è molto preoccupato per il ritorno di Ender: il ragazzo temeva che lo accusasse, ma ora che è passato già un po', si è accorto che Ender non lo sta facendo. Il ragazzo allora, si sta interrogando sulle reali intenzioni della donna: perché ha dato la colpa a Sahika anziché a lui, il vero responsabile? Forse vuole incastrarlo? A questo punto, Yigit ha un sospetto: e se Ender non ricordasse niente di quella notte?

Fallito il piano di prelevare un campione di sangue di Erim, Ender affida a Yildiz un'altra missione: le due temono che il ragazzino sia stato drogato da Sahika, come infatti è effettivamente successo.