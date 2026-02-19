Forbidden Fruit. anticipazioni 20 febbraio: Halit coglie Yildiz in flagrante

Ender e Yildiz vogliono capire se Erim sia stato drogato. Nell' episodio di venerdì 20 febbraio Halit arriverà proprio mentre la bionda sta cercando di procurarsi un campione di sangue di Erim: inutile dire che l'uomo andrà su tutte le furie.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie, in onda su Canale 5 alle 14.40. Forbidden Fruit infatti, ha subito un cambio di programmazione ma tornerà al consueto orario la prossima settimana, sempre in onda dal lunedì al sabato.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Mentre Sahika ha iniziato ad aizzare Erim contro la madre, Yildiz ha avuto il sospetto che il ragazzino fosse stato drogato. Dopo aver visto la madre ricomparire all'improvviso perà, Erim è ora molto arrabbiato: dopo aver sofferto tanto credendola morta, adesso non vuole più nemmeno parlarle.

Yildiz ha confidato subito i suoi dubbi a Ender, e la donna le ha affidato una missione: le ha chiesto di procurarsi di nascosto un campione di sangue di Erim per verificare se è stato davvero drogato. In realtà Yildiz ha ragione, dato che Sahika ha manipolato Yigit per dare di nascosto delle gocce al ragazzino; naturalmente, per raggiunger eil suo scopo, ha fatto credere a Yigit che stava aiutando l'amico.

Anticipazioni 20 febbraio: Halit coglie Yildiz in flagrante

Locandina di Forbidden Fruit

Ender ha incaricato Yildiz di ottenere un campione di sangue di Erim da far analizzare, determinata a scoprire se Sahika lo stia davvero drogando, come entrambe sospettano. Il piano, però, va presto in fumo: quando infatti Halit e la sua futura moglie rientrano a casa prima del previsto, colgono Yildiz sul fatto. Halit, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro la ragazza minacciando di cacciarla dalla villa. Non immagina che, invece, si sta comportando così per il bene del figlio, né sospetta quanto possa essere perfida la donna che sta per sposare.