Forbidden Fruit, anticipazioni 19 dicembre: Mustafa vuole i soldi di Halit, ma Yildiz lo caccia

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di venerdì 19 dicembre il padre di Yildiz arriverà a Istanbul, m ala ragazza capirà presto che il motivo è esclusivamente economico.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Mustafa èvenuto a sapere che Yildiz è sposata con il ricco Halit. L'uomo ha intenzione di cercare la figlia; durante una colluttazione con Asuman però, la donna aveva finito per accoltellarlo, pur di impedirgli di andare a Istanbul dalla ragazza. Proprio lì, alla polizia di Bursa, Yildiz aveva scoperto che Mustafa fosse suo padre.

Di rientro a casa, Halit aveva deciso di non dire niente a nessuno per salvaguardare l'immagine della famiglia Argun.

Anticipazioni 19 dicembre: Mustafa vuole i soldi di Halit, ma Yildiz lo caccia

Locandina di Forbidden Fruit

Uscito dall'ospedale, Mustafa non ha rinunciato al suo obiettivo. Mustafa perciò parte per la capitale turca e raggiunge Halit per chiedergli dei soldi: Mustafa infatti, pretende che l'imprenditore gli faccia un prestito. Com'era da aspettarsi, Halit rifiuterà.

A questo punto, Mustafa si recherà da Yildiz, cercando di passare come vittima e provando ad avere il sostegno della bionda, a cui racconterà la proprio versione dei fatti. Ma Yildiz ha già capito che l'uomo non vuole avere un rapporto con lei, ma punta solo ai suoi soldi: consapevole che Mustafa si stia riavvicinando per mero interesse, lo respinge ordinandogli di non farsi vedere mai più. Mustafa però, non ha alcuna intenzione di rinunciare.

Intanto, nel corso di una cena di lavoro, Kaya attira l'attenzione di una persona che prova a fargli delle avances. Ender appare visibilmente infastidita, cosa che era già successa in altre situazioni: è chiaro che la donna sia molto gelosa dell'ex collega. Cosa si nasconde dietro questa sua reazione? Perché Ender prima prova a mettere in difficoltà Kaya durante la prima riunione e poi, poco tempo dopo, ne è persino gelosa?