Forbidden Fruit, anticipazioni 18 dicembre: Zeynep incontra Dundar, Ender gelosa di Kaya

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di giovedì 18 dicembre Zeynep cercherà un chiarimento con Dundar, con cui vuole scusarsi dopo quanto accaduto.

Nonostante questo avesse giurato vendetta, Zeynep trova Dundar incredibilmente calmo...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dopo tanti dubbi, Zeynep ha seguito il cuore e ha mandato all'aria il matrimonio con Dundar: il giorno delle nozze infatti, già col vestito da sposa addosso e lo sposo in attesa, la ragazza è scappata per inseguire Alihan all'aeroporto.

Quando Dundar ha capito che il matrimonio era saltato, si è messo sulle sue tracce. Dundar ha visto Zeynep e Alihan insieme, abbracciati in aeroporto: l'umiliazione è stata talmente grande che ha subito pensato a come vendicarsi per far pagare ai due l'affronto subito.

Anticipazioni 18 dicembre: Zeynep incontra Dundar, Ender gelosa di Kaya

Locandina di Forbidden Fruit

Kaya è il nuovo amministratore delegato della Argun Holding. Notando una strana complicità con Ender e chiedendo a Zerrin e Halit, Yildiz ha scoperto che lei e Kaya si conoscevano già, in quanto vecchi colleghi di lavoro.

Ora Ender vede Kaya in un locale. Le amiche di Ender scherzano su quanto l'uomo sia attraente., e la donna appare visibilmente infastidita dai loro commenti.

Intanto, Zeynep ha deciso che deve parlare con Dundar. Asuman, in ansia per lei, la supplica di non incontrarlo da sola: ma la ragazza non si lascia convincere, ci tiene a dargli delle spiegazioni e scusarsi. Così Zeynep lo raggiunge e, contrariamente a quello che temeva, lo trova calmo e stranamente comprensivo.

Che abbia rinunciato ai progetti di vendetta?

In seguito, Zeynep e Alihan si mettono alla ricerca di una casa in cui andare a convivere: i due sono tornati insieme, stavolta sembrerebbe per sempre.