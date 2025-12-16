Forbidden Fruit, anticipazioni 17 dicembre: Zeynep molla Dundar e corre da Alihan

Il giorno del matrimonio di Zeynep e Dundar tiene banco a Forbidden Fruit, lanciata a massima velocità verso il finale della seconda stagione. In onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, il prossimo appuntamento con la dizi turca è domani alle 14.10 su Canale 5.

Nell' episodio di mercoledì 17 dicembre Zeynep, ormai sul punto di convolare a nozze con Dundar, ascolterà i propri dubbi e lascerà tutti senza parole.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

La data delle nozze è arrivata. Zeynep ha sempre saputo di non essere innamorata di Dundar, perciò si chiede se stia davvero facendo la cosa giusta: avendo rinunciato ad Alihan, pensava che Dunndar le avrebbe comunque permesso di vivere una vita serena. Ma ora che il momento è arrivato, è piena di dubbi.

In più, alla sua porta si è presentato proprio Alihan, passato a salutarla prima di raggiungere l'aeroporto e partire per gli Stati Uniti.

Anticipazioni 17 dicembre: Zeynep molla Dundar all'altare e corre da Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Quando tutto è pronto e gli invitati attendono la sposa, Zeynep prende la decisione che cambierà tutto. La ragazza infatti, con gli ospiti e Dundar pronto a sposarsi, fugge per raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi. Quella di Zeynep è una scelta repentina, quando si rende conto che Alihan se ne sta andando per sempre: la ragazza perciò, decide di ascoltare il proprio cuore e corre verso l'aeroporto. Il grande amore della sua vita sta lasciando per sempre Istanbul, Zeynep rischia di non vederlo mai più: prima che sia troppo tardi, deve trovarlo e dirgli di essere ancora innamorata di lui. Nel frattempo, appena Dundar capisce di essere stato lasciato, si mette sulle loro tracce. Appena Dundar vede Zeynep e Alihan insieme, abbracciati in aeroporto, pensa subito a come vendicarsi per far pagare ai due l'affronto subito: l'umiliazione subita è troppo grande per lasciarla impunita.