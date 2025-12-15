Forbidden Fruit, anticipazioni 16 dicembre: Alihan va da Zeynep il giorno del suo matrimonio

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabao nel primo pomeriggio di Canale 5.

Nell' episodio di martedì 16 dicembre*, in onda alle 14.10**, è arrivato il giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar: la ragazza si sta preparando, ma sembra tutto tranne che felice. Ecco dunque cosa accadrà nella prossima puntata.

Nelle puntate precedenti

Forbidden Fruit

Dopo una storia d'amore lunga e tormentata, piena di avvicinamenti e delusioni, Zeynep ha deciso di rinunciare ad Alihan. Così ha proposto a Dundar, l'amico con cui stava fingendo di avere un relazione, di sposarsi: la ragazza non ne è stata mai innamorata, ma sa invece che Dundar prova dei sentimenti per lei e, almeno, potrà vivere una vita serena al suo fianco.

Nel frattempo, ottenuto il divorzio da Ender, Alihan ha deciso di partire per gli Usa: ha capito che con Zeynep stavolta è finita davvero, specie ora che sta per sposarsi con un'altra persona. La sera in cui l'ha riaccompagnata a casa, i due si sono salutati tra rimpianti e amarezze: ma Alihan ha visto Zeynep decisa a sposarsi.

Anticipazioni 16 dicembre: Alihan va da Zeynep il giorno del suo matrimonio

Locandina di Forbidden Fruit

Zeynep sta per sposarsi con Dundar, ma mentre lui è elettrizzato, lei è triste. Così, mentre Dundar sta portando avanti gli ultimi preparativi, lei si sta vestendo aiutata da Yildiz e Asuman.

La ragazza sa infatti di non essere innamorata del futuro marito, e si chiede se stia davvero facendo la cosa giusta: una vita insieme a una persona che non ama le era sembrata accettabile in cambio della tranquillità, ma ora è piena di dubbi. Come se non bastasse, alla sua porta arriva la persona che non si sarebbe mai aspettata: Alihan passa a salutarla. Anche per lui è arrivato un giorno molto importante: quello della sua partenza.

I due ex si dicono perciò addio...