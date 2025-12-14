Forbidden Fruit, anticipazioni 15 dicembre: Alihan si prepara a partire mentre Zeynep è pronta a sposarsi

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dl lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5. La serie si avvicina verso il finale della seconda stagione, e segna il destino di due dei personaggi principali: Zeynep e Alihan.

L'episodio di lunedì 15 dicembre infatti, sarà un momento cruciale per i due ex: mentre infatti Alihan è pronto a partire per gli Stati Uniti, convinto di doversi ricostruire una vita altrove, per Zeynep arriva il giorno del matrimonio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Erim è tornato da Londra, dove si era trovato male. Il ragazzino ha quindi chiesto di poter tornare a Istanbul, e qui ha ascoltato una conversazione tra Ender e Caner. I due parlavano della foto trovate da Yildiz sul telefono di Ender: il ragazzino ha così capito che gli scatti della madre insieme ad Alihan, altro non erano che false.

Nel frattempo, Yildiz ha notato uno strano feeling tra Ender e Kaya, nuovo amministratore delegato alla Argun Holding: la bionda ha così scoperto che i due erano colleghi di lavoro.

Anticipazioni 15 dicembre: Alihan si prepara a partire mentre Zeynep è pronta a sposarsi

Locandina di Forbidden Fruit

Appena scoperta la notizia, Yildiz informa Alihan che le foto in intimità con Ender sono una montatura: la donna aveva approfittato del fatto che fosse ubriaco, e quindi poco lucido, per tendergli una trappola e avere materiale con cui ricattarlo. La bionda spera di suscitare una reazione, ma Alihan sembra ormai rassegnato: convinto di non avere più speranze con Zeynep, è pronto a partire per gli Usa.

Nel frattempo, Zeynep ha già ricevuto il vestito da sposa ed è arrivato il giorno del matrimonio con Dundar. Mentre lo sposo è eccitato, la sposa è di tutt'altro umore: Dundar sa che Zeynep non è innamorata, ma spera che possa imparare a farlo; al contrario, *Zeynep è molto pensierosa...