Forbidden Fruit, anticipazioni 13 dicembre: Erim scopre la verità sulle foto di Ender e Alihan

Un appuntamento ricco di colpi di scena, quello che concluderà la settimana di Forbidden Fruit. L'appuntamento è domani, sabato 13 dicembre, alle 14.20 su Canale 5; la serie infatti, va in onda tutti i giorni con la sola eccezione della domenica. Nella prossima puntata, Erim scoprirà per caso qualcosa di molto importante.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nella continua lotta tra lei ed Ender, Yildiz era riuscita a venire in possesso del telefono della donna: qui, aveva visto delle foto di Ender e Alihan in biancheria intima e, con dispiacere, lo aveva detto a Zeynep. La ragazza a sua volta, si era convinta che quel matrimonio non era di facciata come sembrava e, per dimenticare Alihan una volta per tutte, aveva deciso di sposare Dundar.

Ora che Alihan ed Ender hanno divorziato, si avvicina il matrimonio tra Dundar e Zeynep; Alihan sta per partire per gli Stati Uniti e iniziare una nuova vita lì. Nonostante la notizia l'abbia colpita molto, Zeynep sembrerebbe ancora decisa a convolare a nozze.

Anticipazioni 13 dicembre: Erim scopre la verità sulle foto di Ender e Alihan, Zeynep riceve l'abito da sposa

Locandina di Forbidden Fruit

Erim si trovava male a Londra e ha chiesto di tornare a casa. Il ragazzino ascolta una conversazione tra Ender e Caner: dalle loro parole, sentite per puro caso, capisce che le foto viste da Yildiz, quelle che sembravano intime, altro non erano che il frutto dell'ennesima tela di Ender.

Poco dopo, la famiglia Argun si riunisce per festeggiare il ritorno di Erim. Durante la serata, Yildiz non può fare a meno di notare che tra Ender e Kaya, in nuovo amministratore delegato della Argun Holding, c'è qualcosa di strano. La bionda inizia perciò a indagare, prima chiedendo a Zerrin e poi a Halit: scopre così che i due erano colleghi molti anni prima.

A casa di Zeynep, Asuman conosce Dundar e sua madre Afife, che si presenta come una donna ligia, ancorata alle tradizioni. Zeynep riceve l'abito da sposa e, mentre lo fissa con aria dubbiosa, la sua mente è invasa dai ricordi di lei e Alihan.