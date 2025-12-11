Forbidden Fruit, anticipazioni 12 dicembre: Halit protegge il nome degli Argun, Alihan e Zeynep si salutano

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 12 dicembre Halit cercherà di nascondere quello che ha scoperto insieme a Yildiz, mentre alla Argun Holdings iniziano i problemi con Ender nuova socia dell'azienda.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Arrivati a Bursa dopo che Asuman ha accoltellato Mustafa, al commissariato Yildiz ha scoperto qualcosa di incredibile: la madre infatti, le ha confessato che Mustafa è suo padre. La ragazza ne è rimasta sconvolta, al punto da dire ad Asuman che non la perdonerà mai per averle nascosto la verità. Nel frattempo, Halit è andato in ospedale da Mustafa, dove l'uomo è ricoverato, e qui anche lui ha scoperto il segreto sulla nascita di Yildiz.

Anticipazioni 12 dicembre: Halit protegge la reputazione degli Argun, Alihan e Zeynep si salutano

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo l'incontro con Asuman e Mustafa, Yildiz e Halit tornano a Istanbul. Entrambi sono sconvolti da quello che hanno scoperto: si tratta di qualcosa di enorme, che non solo ha turbato Yildiz, ma che rischia di gettare un'ombra sull'immagine della famiglia Argun. Per difendere le apparenze, Halit decide di non rivelare a nessuno quanto accaduto, pensando così di preservare la reputazione della sua famiglia.

Nel frattempo, a Istanbul è arrivato Kaya: si tratta del nuovo amministratore delegato della Argun Holding. Ma i problemi iniziano presto: Ender infatti, impossessatasi della quota di Zerrin con un ricatto, inizia a macchinare.

Durante la prima riunione con il Consiglio d'Amministrazione infatti, Ender fa di tutto per mettere in difficoltà l'uomo: la donna spera che Kaya rinunci all'incarico.

Forbidden Fruit

Kaya vuole ridefinire gli equilibri interni dell'azienda, dato che Alihan si prepara a partire per gli Stati Uniti, dove vuole riniziare daccapo. Quando Zeynep si trattiene fino a tardi in ufficio, Alihan si offre di darle un passaggio fino a casa: i due ex si salutano, mentre Zeynep sembrerebbe davvero intenzionata a sposare Dundar...