Fondazione: uno spettacolare trailer finale per la Stagione 2 in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso il trailer finale della Stagione 2 di Fondazione, la serie fantascientifica tratta dalle opere di Isaac Asimov e adattate per il piccolo schermo da David S. Goyer. Il debutto è fissato per il 14 luglio prossimo.

Più di un secolo dopo il finale della prima stagione, la tensione in tutta la galassia è alle stelle. Mentre i Cleoni si disfano, una regina vendicativa trama per distruggere l'Impero dall'interno. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalic con abilità speciali che minacciano di alterare la stessa psico-storia. Nel frattempo, la Fondazione e l'Impero sono in rotta di collisione e il destino dell'umanità è in bilico.

Per un veloce ripasso, recuperate la recensione della Stagione 1 di Fondazione.

Fondazione vede nel cast Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey. Oltre a Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, la seconda stagione introduce nuovi personaggi e star, tra cui Isabella Laughland (Brother Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Regina Sareth del Dominio delle Nuvole), Holt McCallany (Direttore Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Ben Daniels (Bel Riose) e Dimitri Leonidas (Hober Mallow).

Fondazione 2: la prima foto e il cast dei nuovi episodi

Fondazione è prodotta per Apple da Skydance Television e guidata dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, mentre Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robyn Asimov e Marcy Ross sono anche produttori esecutivi.