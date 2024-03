Fondazione 3, il regista di One Piece sostituirà David Goyer alla regia dei nuovi episodi

Dopo l'uscita di scena di David S. Goyer e il ritorno sul set, Apple ha ingaggiato Tim Southam per sostituirlo alla regia degli episodi della Stagione 3 di Fondazione.

Southam si occuperà di completare i primi tre episodi della terza stagione, su cui Goyer aveva iniziato a lavorare prima di ritirarsi. L'inizio delle riprese della serie per Apple TV+ è previsto per questa settimana a Praga, Varsavia, Cracovia, Lublino e Katowice.

Southam ha lavorato di recente a One Piece di Netflix, a Lost In Space, Locke & Key e a The Walking Dead: Daryl Dixon di AMC.

Recentemente è stato reso noto che Goyer si è ritirato dalle mansioni di showrunner e regista di Fondazione, anche se rimarrà coinvolto come produttore della serie. Il produttore esecutivo Bill Bost si recherà a Praga per supervisionare le riprese della terza stagione, mentre Goyer manterrà il titolo di showrunner e continuerà a scrivere e a fare il produttore esecutivo da Los Angeles. Inoltre, Laurie Borg, produttrice esecutiva della seconda stagione, lascerà la serie e Doug Moreno assumerà il ruolo di produttore esecutivo.

Le aspettative su Fondazione 3

Fondazione 3, scelto il nuovo regista che sostituirà David Goyer

"Siamo rimasti tutti incredibilmente colpiti dall'adattamento ambizioso, ricco di azione e fantasia che David e il resto del talentuoso team creativo e del cast hanno dato vita a questa serie di fantascienza fin dal primo giorno", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+.

Fondazione 3: il Premio Oscar Troy Kotsur nel cast della nuova stagione

"Vedere Fondazione diventare un successo globale è stato davvero entusiasmante, con il pubblico di tutto il mondo che continua a essere affascinato, settimana dopo settimana, da questo drammatico e avvincente viaggio per salvare l'umanità. Non vediamo l'ora che tutti sperimentino cosa c'è in serbo per i personaggi vecchi e nuovi nella terza stagione".