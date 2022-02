Fondazione 2: la prima foto e il cast dei nuovi episodi

Fondazione 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Apple TV+ e online è stata condivisa la prima foto delle puntate inedite, oltre a svelare i nuovi arrivi nel cast. Il progetto tratto dai romanzi di Isaac Asimov segue quattro individui che superano i confini dello spazio e del tempo mentre affrontano crisi mortali e lealtà che cambiano continuamente. Il loro rapporto complicato determinerà infatti il destino dell'umanità.

Fondazione: la prima foto della seconda stagione

La serie Fondazione nasce da un'idea dello showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer ed è prodotta per Apple da Skydance Television con Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost.

Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.

I nuovi arrivi nel cast sono Isabella Laughland nel ruolo di Fratello Constant; Kulvinder Ghir che sarà Poly Verisof; Sandra Yi Sencindiver nei panni di Enjoiner Rue; Ella-Rae Smith che interpreta la Regina Sareth; Dimitri Leonidas nei panni di Hober Mallow; Ben Daniels che sarà Bel Roise; Holt McCallany nel ruolo di Jaegger Fount; Mikael Persbrandt che sarà il Signore della guerra di Kalgan; Rachel House nei panni di Tellem Bond; e Nimrat Kaur che interpreta Yanna Seldon.