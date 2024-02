Fondazione 3: il Premio Oscar Troy Kotsur nel cast della nuova stagione

Dopo aver risolto i problemi relativi al budget di Fondazione, Apple ha annunciato l'ingresso di Troy Kotsur nel cast della terza stagione dello show, che tornerà come sempre sul servizio di streaming del colosso tecnologico.

Kotsur interpreterà Preem Palver, un importante personaggio introdotto per la prima volta nel romanzo di Isaac Asimov del 1953, Seconda Fondazione. Palver è descritto come "il leader di un pianeta di sensitivi".

L'attore è noto soprattutto per il suo ruolo in Coda - I segni del cuore, per il quale ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista. È apparso anche nel ruolo di se stesso nell'ultima stagione di Curb Your Enthusiasm e nella prima stagione di The Mandalorian. Tra i suoi lavori, lo ricordiamo anche in Criminal Minds, Scrubs e CSI: New York.

Fondazione 3, Troy Kotsur si aggiunge al cast

Recentemente è stato riportato che ci sono stati alcuni cambiamenti dietro le quinte in seguito ai ritardi nelle riprese della terza stagione. Il co-creatore della serie David S. Goyer si è ritirato dalle mansioni di showrunner, anche se rimarrà coinvolto creativamente nella serie, mentre il produttore esecutivo Bill Bost si recherà a Praga per supervisionare le riprese.

Fondazione 3, riprese posticipate per problemi di budget

Inoltre, Laurie Borg, produttrice esecutiva della seconda stagione, lascerà la serie e Doug Moreno assumerà il ruolo di produttore esecutivo. Goyer continuerà a scrivere e produrre la serie da Los Angeles. La produzione dovrebbe riprendere all'inizio di marzo.