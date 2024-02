Fondazione 3: risolti i problemi al budget, le riprese possono ripartire

Le riprese della terza stagione erano state interrotte per problemi di natura economica

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese della terza stagione di Fondazione riprenderanno a Praga e in Polonia il 6 marzo, dopo che la produzione ha risolto i problemi legati al budget che avevano causato lo stop alla lavorazione.

I problemi sono stati risolti e il cast e la troupe di Fondazione, che erano stati mandati a casa dopo l'arrivo nelle location sono stati informati della tempistica di ritorno al lavoro. I problemi sono stati risolti in modo tale da consentire il completamento della produzione della terza stagione, tuttavia lo showrunner e regista David S. Goyer ha abbandonato lo show.

Porterà comunque a termine i suoi compiti, ma adesso Apple TV+ cercherà altri registi per dirigere gli episodi rimanenti della terza stagione che Goyer stesso avrebbe dovuto dirigere. Goyer rimarrà comunque a bordo come produttore esecutivo della serie.

Lo streamer ha annunciato il rinnovo di Fondazione nel dicembre 2023. La seconda stagione ha introdotto un nuovo antagonista chiamato il Mulo (Mikael Persbrandt), ma solo attraverso le visioni del futuro di Gaal Dornick (Lou Llobell). Il Mulo sarà coinvolto più direttamente nella trama della terza stagione.

"Sono entusiasta che Apple ci abbia dato l'opportunità di continuare a raccontare la pionieristica saga galattica di Asimov. Questa volta, la posta in gioco per Fondazione e l'Impero è ancora più alta, perché il Mulo è al centro della scena, insieme ai beniamini dei fan Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus", ha dichiarato Goyer in occasione dell'annuncio del rinnovo da parte di Apple TV+.