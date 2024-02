Fondazione 3, riprese posticipate per problemi di budget

Slittano le riprese della terza stagione della serie prodotta da David S. Goyer per Apple TV+.

I fan di Fondazione dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere la terza stagione della serie liberamente ispirata all'omonima serie di libri di Isaac Asimov e prodotta da David S. Goyer per Apple TV+.

Fondazione: Lou Llobell in una scena della serie Apple

La produzione è slittata a causa di problemi di budget; le riprese a Praga e in Polonia erano inizialmente programmate per l'inizio del mese di febbraio, con attori e troupe che si erano già ritrovati sul set e sono stati invitati a tornare a casa in attesa della risoluzione dei problemi con il ridimensionamento del budget.

Problemi continui

Si tratta della seconda volta in cui la produzione della terza stagione viene messa in pausa. Circa un terzo della stagione era già stato completato nella primavera del 2023 prima dello stop ai lavori causato dall'inizio dello sciopero degli sceneggiatori.

Nella seconda stagione di Fondazione, più di un secolo dopo il finale della prima stagione, la tensione aumenta in tutta la galassia. Mentre i Cleon si disgregano, una regina vendicativa complotta per distruggere l'impero dall'interno.

La trasposizione di Fondazione racconta le storie di quattro cruciali individui che trascendono spazio e tempo mentre affrontano crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complesse che alla fine determineranno il destino dell'umanità. Nel cast Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell, Laura Birn, Holt McCallany e Ben Daniels.