Fondazione, David Goyer svela: 'Ecco come Christopher Nolan ha influenzato la serie'

David Goyer non ha nascosto di essere stato influenzato dal suo lavoro con Christopher Nolan per la serie Apple TV+ tratta da Asimov.

A pochi giorni dal debutto della Stagione 2 su Apple TV+, David Goyer ha parlato di Fondazione e delle sue principali fonti di ispirazione nella realizzazione, citando anche Christopher Nolan, con cui aveva collaborato nella trilogia del Cavaliere Oscuro.

"Beh, prima di tutto, io sono solo un bastian contrario", ha detto Goyer. "Se la maggior parte delle persone va in una direzione, per mia natura vado nella direzione opposta. Nel nostro show non usiamo un volume o qualcosa di simile, direi che almeno metà dello show lo giriamo in location reali, in luoghi remoti. In parte è solo la mia filosofia di regista. Ho lavorato molto con Chris Nolan. Questa è la sua filosofia e gli piace girare il più possibile con elementi autentici".

Goyer ha proseguito: "Credo che nulla possa sostituire il senso di realtà, la grinta di trovarsi realmente in un posto, sia che si tratti della luce, sia che si tratti della polvere nell'aria quando siamo alle Canarie, sia che si tratti del freddo in Islanda. Amo le bellezze naturali e credo che abbiamo sempre girato in più Paesi perché gran parte del nostro show si svolge in mondi diversi e credo che questo sia ciò che distingue il nostro show da tanti altri che sono realizzati in gran parte in un ambiente virtuale. Sono completamente impegnato a realizzare lo show in questo modo. È più difficile, ma credo che i risultati parlino da soli".

Insieme a Nolan, Goyer si è occupato della sceneggiatura di Batman Begins e ha scritto il soggetto de Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno.