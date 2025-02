FolleMente: successo al box office italiano per il film di Paolo Genovese

Quattro milioni di euro incassati nel weekend di uscita per la commedia corale capitanata da Edoardo Leo e Pilar Fogliati che scalza dalla vetta Captain America: Brave New World.

È durata solo un weekend la leadership di Captain America: Brave New World al botteghino italiano, Ci ha pensato l'arrivo della nuova commedia di Paolo Genovese, FolleMente, capitanata da Edoardo Leo e Pilar Fogliati a scompigliare le carte in tavola. Il film, uscito in 602 schermi, ha incassato ben 4 milioni di euro segnando una media di 6.576 euro a sala e 187.883 presenze (dati Cinetel). Solido successo per il film che racconta l'evoluzione di una coppia e delle numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino,

Harrison Ford è Hulk Rosso

Captain America: Brave New World deve accontentarsi del secondo posto dopo un solo weekend in vetta alla classifica. Il calo globale degli incassi del film Marvel si fa sentire anche in Italia, dove il cinecomic raccoglie altri 1,2 milioni, per un totale di 4,7 milioni complessivi. Numeri non da strapparsi i capelli, ma che confermano comunque l'interesse del grande pubblico nei confronti dei supereroi, tanto più che a fungere da catalizzatore stavolta, a fianco al protagonista Anthony Mackie, c'è la presenza del veterano Harrison Ford.

Una scena di Paddington in Perù

Debutto italiano in terza posizione per Paddington in Perù, terza avventura dell'orso amante della marmellata che apre in 425 sale sfiorando il milione di euro. La critica e il pubblico sono rimasti incantati dal film per famiglie, che vanta una media del 94% su Rotten Tomatoes e un voto "A" su CinemaScore. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi oltre 150 milioni a livello globale.

Scende in quarta posizione The Brutalist, uno dei favoriti nella corsa agli Oscar, che incassa altri 298.000 euro arrivando a un totale complessivo di 1,6 milioni in tre settimane. il tutto contando la durata di tre ore e mezzo della maestosa pellicola di Brady Corbett che racconta l'epopea dell'architetto immigrato ungherese László Tóth negli USA. Super cast capitanato da Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones per il film che in Italia si ritaglia una nicchia cinematografica, come rivela la nostra recensione dei The Brutalist.

In discesa 10 giorni con i suoi, commedia familiare con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Stavolta la saga dei coniugi Rovelli li conduce fino in Puglia, dove faranno la conoscenza dei consuoceri che gestiscono una masseria in Puglia dove la loro figlia maggiore andrà a vivere insieme al fidanzatino. Altri 169 mila euro euro di incasso portano il film a 4,4 milioni totali.