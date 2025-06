FolleMente: il blu-ray può replicare lo strepitoso successo al box-office?

Con 17 milioni e mezzo di euro di incasso, è stato il film italiano che incassato di più nella stagione. E già questo certifica quanto FolleMente abbia fatto centro nel pubblico, tanto che fra entusiasmo e passaparola, con questa commedia romantica il regista Paolo Genovese è riuscito a superare anche gli incassi del suo altro grande successo al box-office, ovvero Perfetti sconosciuti. Un exploit che ora può continuare, perché quando circa due milioni e mezzo di spettatori si recano in sala, è naturale pensare che anche in homevideo il film può trovare un suo seguito.

Pilar Fogliati ed Edoardo Leo al loro primo appuntamento

Adesso comunque è arrivato il momento della verifica. FolleMente infatti è appena uscito in homevideo grazie a Eagle Pictures, anche con un'edizione in alta definizione blu-ray. Farà sfracelli anche nella visione casalinga? I primi dati di vendita dicono di sì e lo collocano alle spalle del solo Captain America: Brave New World. Vediamo intanto se le potenzialità del prodotto si abbinano in maniera adeguata a un film molto particolare, valorizzato anche da un supercast italiano, perché se Pilar Fogliati e Edoardo Leo sono i protagonisti principali, a guidare le loro menti sono tanti altri attori straordinari e è doveroso citarli tutti: Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Le voci nella mente e il booklet che fa da guida alle varie personalità

Il blu-ray di FolleMente

Anche se può ricordare Inside Out nel concetto di far emergere attraverso le voci nella testa le varie personalità che vivono nella mente dei personaggi, l'originalità di FolleMente è di cambiare totalmente strada: se il film di animazione si occupa soprattutto della maturazione delle emozioni durante la crescita di una persona dalla nascita in poi, il film di Paolo Genovese è completamente incentrato sul complesso rapporto tra mondo femminile e maschile, soprattutto su tutto l'articolato armamentario che riguarda l'amore e l'attrazione reciproca.

Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta e Claudia Pandolfi sono le voci nella testa di Lara

Il primo appuntamento di Lara e Piero viene seguito dunque anche attraverso i loro pensieri: dubbi, speranze e titubanze sono qui impersonate da veri personaggi che rappresentano le sfaccettature che ogni persona possiede. Sotto questo aspetto, il blu-ray targato Eagle Pictures parte con le premesse giuste: all'interno infatti troviamo un booklet illustrato di 16 pagine (cosa non frequente per un film italiano), che descrive esattamente tutti i personaggi-personalità del film analizzando la parte che rappresenta ciascun attore. Davvero una preziosa guida al film, per chi non ne avesse apprezzato tutte le sfumature.

Video nitido e dettagliato che asseconda l'ottimo lavoro di montaggio

Emanuela Fanelli in una scena di FolleMente

Anche la parte tecnica del blu-ray si mostra all'altezza della situazione. Il video è infatti sempre nitido e ottimamente dettagliato: nonostante il film si svolga tutto in interni la percezione dei particolari è sempre alta, e anche le scene più scure come quella dell'entrata di Edoardo Leo in casa mostrano un quadro compatto e una buona emersione del dettaglio dalle ombre. Notevoli i primi piani che fanno percepire tutte le sfumature della recitazione dei personaggi e le caratteristica di ogni diversa personalità, ma anche i fondali degli ambienti rivelano solidità e dovizia di particolari. Il croma è sempre brillante con colori vivaci ma naturali, mentre lo scorrere delle immagini assecondano con grande fluidità l'ottimo lavoro di montaggio che accompagna il ritmo della recitazione di ben dieci attori.

L'audio: le voci cristalline ma anche il boost sonoro nei momenti chiave

Si potrebbe pensare che un film caratterizzato soprattutto da fitti dialoghi in ambienti chiusi l'audio non abbia poi tanta importanza. Niente di più sbagliato come ragionamento. La qualità della traccia in DTS HD 5.1, invece, è fondamentale non solo per il deciso timbro e la pulizia degli stessi dialoghi, peraltro sempre cristallini, ma anche per i picchi sonori nei momenti chiave del film.

Rocco Papaleo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico e Claudio Santamaria sono le voci nella testa di Piero

Ad esempio quando entra in maniera possente Somebody to Love dei Queen al momento dell'orgasmo di Lara, si può apprezzare la notevole dinamica, l'energia generale e soprattutto l'utilizzo di tutti i diffusori e l'apporto del sub ad abbracciare con calore lo spettatore. Oltre all'efficacia di questi momenti più importanti, da apprezzare la direzionalità di parlati ed effetti ambientali, ma anche la sensazione di coinvolgimento quando si sentono tante voci assieme ed entrano in azione sia asse anteriore che posteriore.

Gli extra: oltre al booklet c'è solo un breve backstage

Claudio Santamaria rappresenta il lato più caliente di Piero

Se fin qui il blu-ray ha tutte le carte in regola per replicare il successo al box-office, va detto che c'è anche un punto debole, ovvero il reparto dedicato agli extra. Certo, non va dimenticato il booklet, ma da un film di tale successo era lecito attendersi qualcosa in più del solo backstage, peraltro di soli 6 minuti. Un contributo anche interessante e simpatico, con interventi del regista a spiegare l'operazione, con gli attori a raccontare la particolarità del loro lavoro in questo film, e con curiosi filmati sul set durante le riprese. Ma è tutto molto breve e qualche approfondimento in più sarebbe stato opportuno.