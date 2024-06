Fly Me to the Moon: Scarlett Johansson cambia l'immagine della NASA con l'aiuto di Channing Tatum

Sony Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Fly Me to the Moon, commedia che vede protagonista Scarlett Johansson che proverà a rinnovare l'immagine ormai stantia della NASA.

Sullo sfondo della corsa allo spazio, la Johansson interpreta Kelly Jones, una pubblicitaria assunta dalla NASA (con l'intercessione di Woody Harrelson) per rendere popolare il programma di sbarco sulla Luna, che viene sempre più visto dal pubblico americano come una costosa ed inutile spesa per i cittadini. Questo non piace all'astronauta Cole Davis (interpretato da Channing Tatum), anche se i due hanno un incontro focoso prima che lui capisca chi è lei.

Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, Kelly Jones viene incaricata di inscenare un finto sbarco sulla Luna come piano di riserva. A quel punto il conto alla rovescia inizia davvero...

Diretto da Greg Berlanti, il film è scritto da Rose Gilroy ed è basato su una storia scritta da Bill Kirstein e Keenan Flynn. Inizialmente sarebbe dovuto esserci Jason Bateman alla regia, ma ha abbandonato per divergenze creative. In quella versione, il protagonista sarebbe stato interpretato da Chris Evans, che ha dovuto lasciare per sovrapposizione di diversi impegni precedenti.

Jurassic World 4: Scarlett Johansson è ufficialmente in trattative per recitare nel film

Dopo un anno di assenza circa, Johansson torna con questo nuovo progetto. Dopo averla vista l'ultima volta in Asteroid City di Wes Anderson, l'attrice sarà anche la futura protagonista di Jurassic World 4, il primo capitolo di una nuova era per il franchise di Steven Spielberg.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna sbarcherà - è proprio il caso di dirlo - nei cinema italiani l'11 luglio prossimo.