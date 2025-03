Flow, il film vincitore del Premio Oscar torna in oltre 150 sale italiane

Dopo aver trionfato agli ultimi Premi Oscar, la pellicola d'animazione prodotta in Lettonia tornerà nelle nostre sale per la gioia di tutti quegli spettatori che lo avevano mancato

Dopo aver conquistato l'Oscar per il Miglior film d'animazione, Flow - Un mondo da salvare torna al cinema da questo weekend in oltre 150 sale, permettendo al pubblico di ritrovare sul grande schermo uno dei casi cinematografici dell'anno.

"Sono davvero commosso dall'accoglienza calorosa che ha avuto il nostro film e spero che aprirete le porte ai registi di animazione indipendenti di tutto il mondo", ha dichiarato il regista Gints Zilbalodis nel suo discorso di ringraziamento.

Flow ha infatti sconfitto a sorpresa i titoli prodotti da grandi major come Il robot selvaggio e Inside Out 2 e la sua impresa rappresenta un traguardo memorabile per tutto il cinema indipendente, nonché per distributori come Teodora Film, che nell'indipendenza, nella ricerca e nella qualità continua a credere da venticinque anni.

Tutti i premi conquistati da Flow - Un mondo da salvare

Flow: un'immagine del film animato

Il film ecologista lettone ha debuttato al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard 2024, dove ha incantato il pubblico, per poi proseguire il suo percorso nei maggiori festival internazionali ottenendo il consenso della critica e degli spettatori, oltre a vincere importanti riconoscimenti.

Il team di Flow in trasferta agli Oscar 2025

Flow - Un mondo da salvare è stato premiato al Festival di Annecy 2024 (Premio della giuria, Premio del pubblico, Premio Fondazione Gan, Premio per la migliore musica originale), al Toronto International Film Festival 2024, al Lucca Comics & Games 2024, al Trieste Science + Fiction Festival 2024, alla Festa del cinema di Roma 2024 - Alice nella città, agli European Film Awards 2024 (Miglior film d'animazione), al Manchester Animation Festival 2024 (Miglior Lungometraggio), ai Golden Globe 2025 come Miglior Film d'animazione, ai Premi César 2025 (Miglior Animazione), ai Lumière Awards 2025 (Miglior Film animato), agli Independent Spirti Awards 2025 come Miglior Film Internazionale, oltre ad essere stato candidato agli Oscar anche come Miglior Film Internazionale.

Capace come pochi di parlare un linguaggio universale e di rivolgersi a un pubblico di diverse generazioni, il film è inoltre disponibile in streaming da oggi su CGtv.it e sulle principali piattaforme tra cui Prime Video, Apple Tv+, Google Tv, Youtube, Timvision, Infinity e Chili, grazie a CG Entertainment e a Teodora Film. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Flow - Un mondo da salvare.