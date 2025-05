Flow - Un mondo da salvare, un'edizione limitata in 4K UHD con booklet per l'Oscar dell'animazione

Grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da CG Entertainment, il vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione è disponibile con una stupenda edizione limitata e numerata in 4K UHD.

È stata la grande sorpresa dell'anno nel campo dell'animazione. L'imprevedibile e inaspettato successo di Flow - Un mondo da salvare è arrivato dalla Lettonia, l'ha scritto e diretto l'allora sconosciuto Gints Zilbalodis, e aveva già iniziato a sorprendere a Cannes. Poi è arrivato addirittura l'Oscar per il miglior film di animazione a certificarne l'originalità dello sguardo e la sua capacità di evocare emozioni decisamente diverse e più profonde rispetto all'animazione americana che va per la maggiore.

Il gatto protagonista del film

Quello di Flow - Un mondo da salvare è un mondo dove sembrano esserci solamente animali sul pianeta. Si seguono in particolare le vicende di un gatto, che causa un'inondazione deve mettersi in salvo su una barca insieme a un variopinto gruppo di animali. Il viaggio farà capire a tutti che l'unione è la loro vera forza. Un evento di questo tipo andava salutato adeguatamente anche in homevideo. Cosa che è avvenuta grazie a CG Entertainment, che grazie al crowdfunding ha sfoderato per il film anche un'edizione limitata e numerata in 4K UHD.

Grazie al crowdfunding un'edizione 4K limitata e con booklet

L'edizione limitata 4K UHD di Flow - Un mondo da salvare

Ma partiamo dall'inizio di questa avventura. CG Entertainment è solita lanciare campagne per pubblicare film in edizioni speciali e nel massimo formato video. La sua campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare in edizione limitata e numerata Flow - Un mondo da salvare ha avuto un grande successo e anche noi abbiamo potuto apprezzare quest'edizione esclusiva a due dischi in formato Digipack con due artwork alternativi, la numerazione della copia e i nomi dei partecipanti al crowdfunding. All'interno un disco con il film in 4K Ultra HD HDR10 e un disco con il film in Blu-ray (qui ci sono anche gli extra). Ad arricchire l'edizione anche un bellissimo booklet illustrato di approfondimento di 28 pagine a cura di Lucia Pavan.

Il booklet contenuto all'interno dell'edizione limitata

Video 4K perfetto per uno stile povero con animali stilizzati

Alcuni degli animali protagonisti sull'imbarcazione

E veniamo alla parte tecnica e nello specifico al video 4K UHD di Flow - Un mondo da salvare. Premessa: dimenticate l'animazione della Pixar con le sue immagini perfette, i personaggi cristallini e scolpiti. E anche antropomorfi. Qui trovamo protagonisti stilizzati che però sono animali a tutti gli effetti: nel senso che non parlano, fanno i loro versi, hanno movimenti realistici e reazioni istintive come i veri animali. Tutto questo fra l'altro si sposa a uno stile povero, quasi da videogiochi, perché non realizzato con software super tecnologici come quelli su cui lavora Pixar, ma con Blender, un software open source disponibile a tutti, e con alcuni suoi componenti aggiuntivi, con quello che ne consegue in fatto di definizione e di illuminazione.

Una suggestiva sequenza di Flow - Un mondo da salvare

Se pensiate che tutto questo si traduca in un video scarso, siete fuori strada. Anzi il 4K esalta le immagini ruspanti e in un certo senso più naturali del film: certo, gli animali sono poveri di dettagli nel loro disegno stilizzato, ma la meraviglia è che attorno a loro gli ambienti invece sono tutti ricchissimi di particolari e molto curati nella loro nitidezza, dalla superficie dell'acqua a quando si è sotto in immersione, dalla folta vegetazione ai paesaggi attraversati dai protagonisti. Insomma un quadro visivo che nella sua completezza è qualcosa di unico, ma che colpisce nel segno.

Audio senza dialoghi ma con un sound design ricco e suggestivo

Una bella sorpresa arriva anche dall'audio, proposto in DTS HD 5.1 in traccia unica originale, perché non ci sono dialoghi. Dicevamo sorpresa perché anche senza dialoghi il sound design è ricchissimo e occupa continuamente l'attenzione dello spettatore. Dall'acqua impetuosa grande protagonista del film all'onda anomala, da tutti i precisi versi degli animali a tutti i rumori di ambienza che sono la conseguenza delle loro gesta, dal rumore delle foglie a quello dell'imbarcazione.

Un gruppo di animali: l'unione fa la forza

Il tutto corroborato a tratti dalla colonna sonora che accompagna in modo deciso e avvolgente le vicende sullo schermo. Tutto questo è riprodotto in modo molto coinvolgente per lo spettatore con un'intensa attività da parte di tutti i diffusori, un costante apporto dei surround e decise irruzioni anche del sub per un ascolto molto avvincente.

Gli extra: intervista, clip, due corti e il film in fase di lavorazione

Il gatto sulla barca con altri animali

Oltre al booklet già citato, gli extra tradizionali sono sul disco blu-ray. Si parte innanzitutto con Animatic, che è in pratica la versione preliminare e provvisoria di tutto il film in fase di lavorazione. Troviamo poi una breve intervista al regista (1' e mezzo) e quindi due corti dello stesso Gints Zilbalodis, Aqua del 2012 (7' e mezzo) e Priorities del 2014 (9' e mezzo). Poi 20 secondi spassosissimi con Cat Pushing Oscar, quindi una gallery concept art (3' e mezzo) e due trailer.