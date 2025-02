Flow - Un mondo da salvare, una statua del protagonista felino è apparsa a Riga, in Lettonia

Candidato ai prossimi Premi Oscar come miglior film d'animazione, il film è stato il curioso protagonista di un recente omaggio in terra lettone

Il gatto grigio al centro del film d'animazione Flow - Un mondo da salvare, che ha raccolto consensi in tutto il mondo ed è candidato come miglior film d'animazione agli Oscar 2025, è ora visibile sul cartello di Rīga, in Lettonia, ai piedi del Monumento alla Libertà.

Per far sì che ogni residente e visitatore di Rīga potesse farsi una foto con il famoso gatto, il comune della capitale ha collaborato con il regista del film Gints Zilbalodis, che ha realizzato la grafica dell'animale animato. Lo scultore Kristaps Andersons li ha trasformati quindi in 3D.

Le lettere di Rīga con il gatto presso il Monumento alla Libertà saranno esposte fino al 1° aprile prossimo. Dopodiché saranno spostate nella piazza del Municipio, dove potrebbero rimanere esposte per il resto dell'anno.

La statua del gatto di Flow in Lettonia

Cosa racconta Flow

Al centro della storia portata sul grande schermo grazie all'affascinante film animato lettone, che ha già conquistato un Golden Globe, c'è un gatto che, insieme ad altri animali, cerca di sopravvivere a un disastro naturale, una catastrofica inondazione, e va alla ricerca di una nuova casa.

Flow: un momento del film animato

Per scoprire se Flow riuscirà a conquistare anche l'ambita statuetta assegnata ogni anno dall'Academy bisognerà ora attendere la cerimonia di premiazione degli Oscar, in programma il 2 marzo presso il Dolby Theatre di Hollywood. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Flow.

La reazione del regista di Flow alla nomination agli Oscar

Nel breve filmato pubblicato sui social, si può vedere il regista Gints Zibalodis mentre assiste all'annuncio delle nomination alla 97esima edizione degli Academy Awards insieme al suo cane, fonte di ispirazione proprio per uno dei protagonisti di Flow - Un mondo da salvare. La gioia per la presenza dell'opera lituana tra i migliori film internazionali raddoppia poi con l'annuncio dei titoli scelti come potenziali vincitori nella categoria Miglior film D'Animazione. Il cane, tuttavia, non sembra particolarmente colpito dalla doppia nomination, preferendo forse dedicarsi a un sonnellino pomeridiano.