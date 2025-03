Flow, il film vincitore del Premio Oscar arriva in streaming: ecco quando e dove

Nella notte, il film lettone si è portato a casa la statuetta come miglior film d'animazione battendo il favorito Inside Out 2

Dopo aver conquistato a sorpresa l'Oscar 2025 come Miglior film d'animazione, Flow - Un mondo da salvare sarà disponibile in Italia per la visione in streaming.

La pellicola diretta da Gints Zilbalodis sarà disponibile a partire dal 6 marzo prossimo su CGtv.it e sulle principali piattaforme tra cui Prime Video, Apple Tv+, Google Tv, Youtube, Timvision, Infinity e Chili, grazie a CG Entertainment e a Teodora Film.

Il film ecologista lettone ha debuttato al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard 2024, dove ha incantato il pubblico, per poi proseguire il suo percorso nei maggiori festival internazionali ottenendo il consenso della critica e degli spettatori, oltre a vincere importanti riconoscimenti.

Tutti i premi conquistati da Flow - Un mondo da salvare

Flow: un'immagine del film animato

La pellicola lettone è stata premiata al Festival di Annecy 2024 (Premio della giuria, Premio del pubblico, Premio Fondazione Gan, Premio per la migliore musica originale), al Toronto International Film Festival 2024, al Lucca Comics & Games 2024, al Trieste Science + Fiction Festival 2024, alla Festa del cinema di Roma 2024 - Alice nella città, agli European Film Awards 2024 (Miglior film d'animazione), al Manchester Animation Festival 2024 (Miglior Lungometraggio), ai Golden Globe 2025 come Miglior Film d'animazione, ai Premi César 2025 (Miglior Animazione), ai Lumière Awards 2025 (Miglior Film animato), agli Independent Spirti Awards 2025 come Miglior Film Internazionale, oltre ad essere stato candidato agli Oscar anche come Miglior Film Internazionale.

Flow: un momento del film animato

Capace come pochi di parlare un linguaggio universale e di rivolgersi a un pubblico di diverse generazioni, Flow - Un mondo da salvare sarà disponibile prossimamente anche in edizione home video. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione.

La sinossi: In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l'arrivo di un'inondazione costringe un gatto a mettersi in salvo su una barca, insieme a un variopinto gruppo di animali. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l'unione è la loro vera forza.