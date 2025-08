Florence Pugh ha rifiutato un ruolo chiave in The Last of Us 2: la rivelazione sorprende i fan

Florence Pugh avrebbe potuto far parte del cast della seconda stagione di The Last of Us, la serie tv HBO tratta dall'omonima saga videoludica e con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

L'attrice, di recente nel cast del film MCU Thunderbolts, aveva ricevuto un'offerta per interpretare un personaggio principale nella seconda stagione ma l'ha rispedita al mittente.

Il personaggio che poteva interpretare Florence Pugh in The Last of Us 2

Florence Pugh era in trattative per interpretare Abby nella serie e l'accordo non si sarebbe formalizzato ma la possibilità, secondo l'insider Daniel Richtman, era molto concreta.

Kaitlyn Dever in una scena di The Last of Us 2

Al posto di Pugh, il ruolo di Abby è stato assegnato a Kaitlyn Dever, apparsa come personaggio ricorrente nella seconda stagione. Il suo ruolo è destinato ad espandersi nella terza stagione di The Last of Us, che esplorerà maggiormente il passato di Abby e il rapporto conflittuale tra le ed Ellie.

I dettagli sulla terza stagione di The Last of Us

La stagione 3 di The Last of Us sarà nuovamente basata sull'acclamato videogioco co-creato da Neil Druckmann. La serie vede come protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Joel, Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, Gabriel Luna nel ruolo di Tommy Miller, e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.

L'ultima stagione ha accolto diverse new entry nel cast, tra cui Kaitlyn Dever nei panni di Abby, insieme a Young Manzino, Isabela Merced, Ariela Barer e Tati Gabrielle, con la partecipazione straordinaria di Catherine O'Hara.

Attualmente, su Sky Atlantic sono disponibili le prime due stagioni di The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, considerata da stampa e fan una delle serie televisive migliori tra gli adattamenti dei videogame, in attesa di vedere il nuovo ciclo di episodi dello show non prima del 2027.