Florence Pugh e Andrew Garfield insieme sul set di We live In Time: eccoli nelle prime foto del film

Florence Pugh e Andrew Garfield hanno iniziato a girare il film romance We Live In Time, e sono già online le prime foto provenienti dal set.

Florence Pugh e Andrew Garfield hanno avuto un gran da fare negli ultimi tempi, e ora i due super-indaffarati attori reciteranno insieme nel romance We Live In Time, di cui sono appena iniziate le riprese, e dal set del quale ci arrivano già le prime immagini.

Solo qualche giorno fa vi parlavamo della possibile collaborazione tra Florence Pugh e Andrew Garfield per We Live In Time, film scritto da Nick Payne (Wanderlust) e diretto dal filmmaker irlandese John Crowley (e con Benedict Cumberbatch tra i suoi produttori), ma ora ne arriva una conferma diretta, che più diretta davvero non si può.

Come riporta anche Deadline, infatti, le riprese della pellicola, inizialmente apparentemente previste per la seconda metà dell'anno, sono invece già iniziate, e ad annunciarlo arriva un tweet di Studiocanal.

Non solo, ma sono state già diffuse le prime immagini dal set londinese che ritraggono proprio Florence Pugh e Andrew Garfield intenti a girare le loro scene insieme.

Oscar 2020: Florence Pugh, tutto sulla "piccola donna" che punta alla statuetta

Non abbiamo molte informazioni riguardo alla trama di We Live In Time, ma la pellicola è stata descritta come "una storia d'amore divertente e profondamente commovente".

Andrew Garfield si commuove accettando lo Spotlight Award: "Sono così onorato"

Per ulteriori aggiornamenti sul film, restate sintonizzati con noi.