Florence Pugh e Andrew Garfield potrebbero recitare insieme nel film We Live in Time

Florence Pugh e Andrew Garfield, dopo essere saliti insieme sul palco degli Oscar 2023 in veste di presentatori, sembra si ritroveranno sul set di We Live in Time.

Il film verrà prodotto da StudioCanal che sta sviluppando il progetto insieme a Sunny March.

We Live in Time, film diretto da John Crowley che dovrebbe avere come star Florence Pugh e Andrew Garfield, viene descritto come una storia d'amore divertente, incredibilmente emozionante e immersiva.

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2023 e la sceneggiatura è firmata da Nick Payne.

Nei prossimi mesi l'attrice dovrebbe inoltre riprendere il ruolo di Yelena Belova in Thunderbolts, uno dei nuovi progetti che compongono il MCU, mentre il collega non ha ancora progetti confermati che lo vedranno impegnato sul set.

Crowley ha recentemente lavorato alla serie Life After Life dopo aver firmato Brooklyn, film nominato ai premi Oscar.