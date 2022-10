Fleishman Is In Trouble: Jesse Eisenberg, Claire Danes e Lizzy Caplan nel teaser della serie

Jesse Eisenberg, Claire Danes e Lizzy Caplan al centro del teaser trailer della serie Fleishman Is In Trouble, basata sull'omonimo best seller di Taffy Brodesser-Akner. La miniserie, in arrivo prossimamente su Disney+, ruota attorno al quarantenne Toby Fleishman, recentemente separato, che si tuffa nel nuovo mondo degli appuntamenti basati su app con un livello di successo che non ha mai avuto prima di sposarsi. Allo stesso tempo, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes), scompare e lo lascia con i bambini, senza alcuna indicazione di dove sia o se abbia intenzione di tornare. Mentre bilancia la genitorialità, il ritorno di vecchi amici (Lizzy Caplan e Adam Brody), una promozione in ospedale che attende da molto tempo e tutte le donne idonee che Manhattan ha da offrire, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel finché non analizzerà in modo onesto cosa è successo al loro matrimonio in primo luogo.

Jesse Eisenberg interpreterà Toby Fleishman. Lizzy Caplan interpreta Libby, narratrice dello show e amica di Toby con cui l'uomo riallaccia i rapporti dopo il divorzio.

Nel cast anche Josh Radnor, Christian Slater, Meara Mahoney Gross, Maxim Swinton, Michael Gaston, Ralph Adriel, Shi Ne Nielson e Joy Suprano.

La scrittrice Taffy Brodesser-Akner ha afatto il suo debutto come sceneggiatrice della miniserie oltre a occuparsi della produzione esecutiva insieme a Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant, Jonathan Dayton e Valerie Faris, anche registi dello show.