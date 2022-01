Dakota Johnson: "Sul set di The Social Network Andrew Garfield era gentile, Jesse Eisenberg mi ignorava"

Dakota Johnson e Andrew Garfield, che si sono recentemente riuniti per la prima volta dopo le riprese di The Social Network grazie ad un'intervista di Vanity Fair, hanno parlato del loro primo incontro e l'attrice ha ricordato che Jesse Eisenberg era solito ignorarla sul set della pellicola.

"Tu e Jesse [Eisenberg] eravate così impegnati in quel film mentre, ovviamente, io apparivo in una scena per tipo quattro secondi." Ha raccontato la Johnson. "Ricordo di essermi seduta con voi ragazzi un giorno, mentre stavate pranzando, e ricordo che mi avete fatto un sacco di domande."

Jesse Eisenberg insieme ad Andrew Garfield nel film The Social Network

"A dire la verità, tu mi hai fatto un sacco di domande, sei stato davvero gentile con me", Ha continuato l'attrice. "Jesse invece non mi ha nemmeno guardata, mi ha ignorata completamente." Al che Andrew si è messo a ridere e ha scherzato sul fatto che Jesse "Era probabilmente nel personaggio in quel momento. Oppure era sopraffatto dalla tua bellezza."

Più avanti nell'intervista, Andrew Garfield ha anche parlato con Dakota Johnson del suo personaggio in Cinquanta sfumature di grigio: "Come si tiene separata la nostra vita privata dalla nudità presente in un film del genere? Ci penso continuamente, come mantengo sacra la mia vita in modo che possa sentirmi libero di continuare a dedicarmi al mio lavoro?" Al che Dakota ha risposto: "Beh, è difficile oggi, ci vogliono tanti sforzi ogni giorno. Non fai certe cose o non vai in determinati posti."