Flash, Michael Keaton rivela come è stato indossare di nuovo il costume di Batman

Continuano le riprese del film di Flash, nel quale vedremo tornare, tra gli altri, anche il Batman di Michael Keaton. E chissà che sensazioni avrà provato l'attore nell'indossare di nuovo il costume dell'Uomo Pipistrello dopo così tanti anni...

Quando si è sparsa la notizia che Michael Keaton sarebbe tornato a interpretare Batman nel film di Flash con Ezra Miller, il web è impazzito, soprattutto perché qualche settimana dopo lo scoop è stati confermato dal regista Andy Muschietti.

E dato che nella pellicola farà ritorno anche l'eroe interpretato da Ben Affleck, la versione più recente del personaggio, i fan sono davvero curiosi di scoprire cosa accadrà e come interagiranno i due sullo schermo.

Ma quando si ha davanti Keaton per un'intervista, come si può non chiedergli che effetto fa tornare nei panni di un personaggio così iconico dopo così tanto tempo?

Ed è esattamente questa la domanda del reporter Jake Hamilton durante il press tour del nuovo film dell'attore, The Protégé.

"Quando hai indossato di nuovo il costume di Batman dopo 30 anni, come ti sei sentito? Quali ricordi e sentimenti ti ha riportato alla mente?" lo sentiamo chiedere nel video.

"È stato sorprendentemente normale" rivela Keaton "È stato strano, perché [tutto ciò che ho pensato] è stato 'Ah si, giusto'".

"Ma poi inizi a girare le scene, e un sacco di ricordi ti tornano alla mente, tante sensazioni" continua, e l'intervistatore interviene in suo aiuto "Come con i muscoli e la memoria muscolare?". "Sì, a dire il vero si!" concorda l'attore.

E, a proposito di cose che vengono naturali, forse ha già avuto occasione di dire la celebre frase "Sono Batman".

"Ah, non riesco a sentirti... Mi spiace!" scherza Michael Keaton, che rivela anche di non aver ancora parlato di The Flash e del suo ritorno come Batman con Tim Burton, il regista del Batman dell'89, perché "Abbiamo avuto altre cose di cui parlare".

Arriverà forse presto un nuovo progetto che vedrà tornare a collaborare Keaton e Burton? Non possiamo che sperarlo.

Nel frattempo vi ricordiamo che il film di Flash arriverà nelle sale a novembre 2022.