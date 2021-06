Flag Day: il nuovo film di Sean Penn con star sua figlia Dylan ha una data di uscita

Sean Penn è tornato alla regia con il film Flag Day, che verrà presentato al Festival di Cannes in anteprima mondiale, e ora il progetto ha una data di uscita: il 13 agosto nelle sale americane.

Il progetto ha come protagonista Dylan Penn, la figlia dell'attore e regista, in un ruolo che secondo i distributori darà una svolta importante alla sua carriera.

Flag Day è stato scritto da Jex Butterworth e John-Henry Butterworth che hanno adattato l'autobiografia di Jennifer Vogel intitolata Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life.

Dylan Penn interpreta il ruolo della giovane in una storia che dura due decenni, seguendo Jennifer mentre diventa adulta e cerca di gestire il suo fragile rapporto con l'amato padre, il criminale John Vogel che sarà interpretato da Sean Penn.

L'attrice Katheryn Winnick avrà la parte di Patty, la madre di Vogel.

Nel cast ci saranno anche Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble e Hopper Jack Penn.

Le canzoni originali sono state composte da Cat Power, Glen Hansard ed Eddie Vedder.

Il film sarà prodotto da William Horberg, Jon Kilik e Fernardo Sulichin. Penn, in precedenza, ha diretto film come Into the Wild, The Pledge, The Crossing Guard e The Indian Runner.