Five Eyes: Guy Ritchie svela un breve backstage del film con Jason Statham

Guy Ritchie ha fornito un primo rapido sguardo al suo nuovo film Five Eyes, interpretato da Jason Statham e Aubrey Plaza, in un backstage lampo diffuso via Twitter.

Al momento il film in lavorazione viene ancora chiamato Five Eyes, ma Guy Ritchie potrebbe aver svelato che un titolo ufficiale non è ancora stato decido nel post che accompagna la clip backstage in cui compaiono anche Bugzy Malone e Cary Elwes. Il regista scrive, infatti:

"Seconda settimana. Turchia. Alcuni vecchi amici e alcuni nuovi sul set. #UntitledGuyRitchieFilm @TheBugzyMalone @evilhag @Cary_Elwes".

Aubrey Plaza ha ricondiviso il post di Guy Ritchie così come Cary Elves, che scrive: "Mi sto divertendo un dacco lavorando col magnifico e talentuoso @realguyritchie nel suo nuovo action thriller in cui recita il grande #jasonstatham Parte di un fantastico tema che include @evilhag @TheBugzyMalone @miramax Stay tuned".

Anche Josh Harnett dovrebbe far parte del cast del film, anche se l'attore non compare nella clip.

Five Eyes vede Jason Statham nei panni di un agente dell'MI6 reclutato dall'intelligence globale Five Eyes per rintracciare e bloccare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l'ordine mondiale. In coppia con un esperto della CIA high-tech, parte per una missione in giro per il mondo per infiltrarsi in un commercio di armi miliardario. Five Eyes verrà girato in Qatar e Turchia.

Nell'attesa, su Amazon Prime Video è disponibile The Gentlemen, ultimo film di Guy Ritchie.