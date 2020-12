First Cow di Kelly Reichardt è il miglior film per il Florida Film Critics Circle

First Cow di Kelly Reichardt è il miglior film del 2020 per il Florida Film Critics Circle, a Chloe Zhao la miglior regia per Nomadland.

Anche il Florida Film Critics Circle ha espresso i suoi giudizi sull'anno cinematografico che si sta concludendo eleggendo l'indie First Cow di Kelly Reichardt miglior film del 2020.

First Cow: John Magaro in una scena del film

Nomadland di Chloe Zhao, frontrunner ai prossimi Oscar, ha conquistato due premi vincendo la miglior regia e il premio per la miglior attrice protagonista andato a Frances McDormand, mentre la rivelazione Maria Bakalova, attrice bulgara che interpreta la figlia di Sacha Baron Cohen in Borat: Subsequent Moviefilm è stata eletta miglior attrice non protagonista. Nella categoria maschile trionfa la star Anthony Hopkins per The Father.

Di seguito la lista completa dei vincitori:

BEST PICTURE

"First Cow"

BEST ACTOR

Anthony Hopkins, "The Father"

BEST ACTRESS

Frances McDormand, "Nomadland"

BEST SUPPORTING ACTOR

Paul Raci, "Sound of Metal"

BEST SUPPORTING ACTRESS

Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"

BEST ENSEMBLE

"Mangrove"

BEST DIRECTOR

Chloé Zhao, "Nomadland"

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Lee Isaac Chung, "Minari"

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Charlie Kaufman, "I'm Thinking of Ending Things"

BEST CINEMATOGRPHY

Erik Messerschmidt, "Mank"

BEST VISUAL EFFECTS

Murray Barber, "Possessor"

BEST ART DIRECTION/PRODUCTION

Dan Webster, "Mank"

BEST SCORE

Trent Reznor/Atticus Ross/Jon Batiste,"Soul"

BEST DOCUMENTARY

"You Don't Nomi"

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

"Los Fuertes"

BEST ANIMATED FILM

"Soul"

BEST FIRST FILM

"Promising Young Woman"

BREAKOUT AWARD

Sidney Flanigan, "Never Rarely Sometimes Always"

THE GOLDEN ORANGE AWARD

ENZIAN Theater