Firefly: in arrivo un nuovo fumetto ambientato 20 anni dopo la serie tv

Il cast di Firefly

La casa editrice Boom Entertainment darà alle stampe una serie a fumetti ambientata nell'universo di Firefly, due decenni dopo gli eventi dello show. La testata si chiamerà Firefly: A Brand New Verse, debutterà il 10 marzo negli Stati Uniti e sarà incentrata su Emma, la figlia di Zoe e Wash, alle prese con avventure tutte sue dopo che l'equipaggio originale della Serenity si è sciolto. La storyline riprende quindi la rivelazione presente alla fine di Firefly: Float Out, dove si scopriva che Zoe, da poco vedova, era rimasta incinta prima della morte di Wash, ucciso nel sequel cinematografico dello show.

Firefly: un viaggio troppo breve

Alan Tudyk è Hoban 'Wash' Washburne nella serie tv Firefly

Firefly è andato in onda per una sola stagione, principalmente perché la Fox, non sapendo che farsene, lo promuoveva poco e continuava a cambiare i giorni di messa in onda e trasmetteva gli episodi nell'ordine sbagliato (il pilot fu mostrato per ultimo). Nel 2005 il creatore Joss Whedon è tornato in quel mondo con il film Serenity, divenuto un cult dopo incassi modesti al cinema, e successivamente ha continuato a raccontare le storie di Malcolm Reynolds e del suo equipaggio sotto forma di fumetto, come fatto anche per Buffy - L'ammazzavampiri, Angel e Dollhouse. Le varie testate sono state pubblicate dalla Dark Horse Comics tra il 2005 e il 2017 e poi, allo scadere della licenza, dalla Boom Entertainment, che detiene i diritti dal 2018.

Alan Tudyk, interprete di Wash nella serie, è recentemente apparso in Doom Patrol ed è attivo anche come voce in diversi progetti della Disney, tra cui il franchise di Frozen - Il regno di ghiaccio. Gina Torres (Zoe) ha invece avuto un ruolo fisso nella serie Suits ed è stata protagonista dello spin-off Pearson, cancellato dopo una sola stagione. È anche apparsa come guest star in programmi come Riverdale, e dal 18 gennaio sarà parte del cast regolare di 9-1-1: Lone Star.