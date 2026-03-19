Firefly, Nathan Fillion svela perché tornerà in versione animata: "Era l'unico modo per far tornare il cast"

L'universo di Firefly sembra destinato a tornare sugli schermi con una serie animata e Nathan Fillion e Alan Tudyk, intervistati da Deadline, hanno parlato del nuovo progetto.

Lo show potrà contare sul ritorno degli interpreti dello show originale che saranno impegnati come doppiatori.

Come è nata l'idea di riportare Firefly sugli schermi

Nathan Fillion sarà impegnato anche in veste di produttore delle nuove puntate tramite la sua Collision33, in collaborazione con 20th Television Animation e il team composto da Marc Guggenheim e Tara Butters, che saranno al lavoro come showrunner.

Il cast della serie televisiva Firefly

L'interprete di Mal nella serie cult ha spiegato che non ha mai incontrato un fan di Firefly che non vorrebbe assistere a un ritorno dei personaggi sugli schermi e questo l'ha portato a riflettere: "Sono in questa fase della mia carriera, e sto diversificando con una casa di produzione e provando a realizzare show televisivi, e questo è uno show che ha significato davvero tanto per me. Si è trattato di una parte incredibile della mia vita. Ha gettato le basi per la mia carriera. Questo è stato il lavoro che tutti noi, membri del cast, teniamo in considerazione per valutare il livello degli altri lavori. Ha stabilito le aspettative relative a come dovrebbe essere un'esperienza di lavoro. Siamo tutti rimasti amici nel corso degli anni e abbiamo ancora questa incredibile esperienza con le convention a cui partecipiamo insieme, possiamo ricordare e rivivere ciò che ha rappresentato Firefly".

Lavorare al podcast Once We Were Spacemen con Alan Tudyk ha permesso ai due attori di vedersi spesso, rimanere in contatto e parlare continuamente. Negli episodi, inoltre, i due hanno potuto di parlare dello show insieme agli altri membri del cast ed è nata l'idea di realizzare la serie animata, progetto che permetterà a tutti di essere coinvolti nonostante gli impegni professionali e personali.

Il team di autori della serie originale non è stato coinvolto perché, come accaduto con Tim Minear, il tempo a disposizione è limitato, occupandosi di altri show. Tara e Marc sono dei grandi fan della serie sci-fi ed è stato il loro amore per il progetto che ha portato a coinvolgerli in modo attivo.

La scelta di ambientare gli eventi che verranno raccontati prima di quanto mostrato in Serenity (di cui potete leggere la nostra recensione) è stata specifica. Tudyk ha sottolineato che definiscono quel periodo di tempo "Wash Is Still Alive", facendo riferimento al destino del personaggio.

Fillion ha dichiarato: "Abbiamo valutato l'idea di trascorrere del tempo nello show dopo gli eventi di Serenity e, onestamente, non ero interessato. Penso che Serenity sia stato il nostro meraviglioso addio a quella che era stata un'opportunità incredibile. Avevamo solo un'altra chance di realizzare qualcosa, era quella, ed è stata meravigliosa. Non posso competere con tutto quello. Ma posso ritornare indietro nel tempo, riunire la gang, e dare alle persone ciò che vogliono, ovvero più Firefly. Dopo Serenity non è la stessa cosa. Non volevo farlo senza il mio amico Alan. E sapete che c'è un motivo per cui l'animazione è la chiave, perché Ron Glass non è più con noi. Mi piace pensare che si tratti qualcosa che avrebbe voluto".

Shep sarà quindi presente nella storia, anche se avrà ovviamente un'altra voce.

Perché la serie continua a conquistare gli spettatori

Fillion ha poi sottolineato che ama molto gli eventi e le tematiche affrontate da Firefly: "Adoro il tema della redenzione. Mi piace quando un perdente diventa l'eroe e ottiene ciò che merita". Nathan ha ribadito: "Si tratta di un tema con cui tutti possono immedesimarsi. Chiunque è stato ed è un perdente in qualche modo o forma".

L'attore ha inoltre anticipato che coinvolgerà molti amici e colleghi, tra cui anche quelli di show come Castle, per realizzare cameo o interpretare nuovi personaggi.