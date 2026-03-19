Firefly, Nathan Fillion svela perché tornerà in versione animata: "Era l'unico modo per far tornare il cast"

L'universo di Firefly sembra destinato a tornare sugli schermi con una serie animata e Nathan Fillion e Alan Tudyk, intervistati da Deadline, hanno parlato del nuovo progetto.
Lo show potrà contare sul ritorno degli interpreti dello show originale che saranno impegnati come doppiatori.
Come è nata l'idea di riportare Firefly sugli schermi
Nathan Fillion sarà impegnato anche in veste di produttore delle nuove puntate tramite la sua Collision33, in collaborazione con 20th Television Animation e il team composto da Marc Guggenheim e Tara Butters, che saranno al lavoro come showrunner.
L'interprete di Mal nella serie cult ha spiegato che non ha mai incontrato un fan di Firefly che non vorrebbe assistere a un ritorno dei personaggi sugli schermi e questo l'ha portato a riflettere: "Sono in questa fase della mia carriera, e sto diversificando con una casa di produzione e provando a realizzare show televisivi, e questo è uno show che ha significato davvero tanto per me. Si è trattato di una parte incredibile della mia vita. Ha gettato le basi per la mia carriera. Questo è stato il lavoro che tutti noi, membri del cast, teniamo in considerazione per valutare il livello degli altri lavori. Ha stabilito le aspettative relative a come dovrebbe essere un'esperienza di lavoro. Siamo tutti rimasti amici nel corso degli anni e abbiamo ancora questa incredibile esperienza con le convention a cui partecipiamo insieme, possiamo ricordare e rivivere ciò che ha rappresentato Firefly".
Lavorare al podcast Once We Were Spacemen con Alan Tudyk ha permesso ai due attori di vedersi spesso, rimanere in contatto e parlare continuamente. Negli episodi, inoltre, i due hanno potuto di parlare dello show insieme agli altri membri del cast ed è nata l'idea di realizzare la serie animata, progetto che permetterà a tutti di essere coinvolti nonostante gli impegni professionali e personali.
Il team di autori della serie originale non è stato coinvolto perché, come accaduto con Tim Minear, il tempo a disposizione è limitato, occupandosi di altri show. Tara e Marc sono dei grandi fan della serie sci-fi ed è stato il loro amore per il progetto che ha portato a coinvolgerli in modo attivo.
La scelta di ambientare gli eventi che verranno raccontati prima di quanto mostrato in Serenity (di cui potete leggere la nostra recensione) è stata specifica. Tudyk ha sottolineato che definiscono quel periodo di tempo "Wash Is Still Alive", facendo riferimento al destino del personaggio.
Fillion ha dichiarato: "Abbiamo valutato l'idea di trascorrere del tempo nello show dopo gli eventi di Serenity e, onestamente, non ero interessato. Penso che Serenity sia stato il nostro meraviglioso addio a quella che era stata un'opportunità incredibile. Avevamo solo un'altra chance di realizzare qualcosa, era quella, ed è stata meravigliosa. Non posso competere con tutto quello. Ma posso ritornare indietro nel tempo, riunire la gang, e dare alle persone ciò che vogliono, ovvero più Firefly. Dopo Serenity non è la stessa cosa. Non volevo farlo senza il mio amico Alan. E sapete che c'è un motivo per cui l'animazione è la chiave, perché Ron Glass non è più con noi. Mi piace pensare che si tratti qualcosa che avrebbe voluto".
Shep sarà quindi presente nella storia, anche se avrà ovviamente un'altra voce.
Perché la serie continua a conquistare gli spettatori
Fillion ha poi sottolineato che ama molto gli eventi e le tematiche affrontate da Firefly: "Adoro il tema della redenzione. Mi piace quando un perdente diventa l'eroe e ottiene ciò che merita". Nathan ha ribadito: "Si tratta di un tema con cui tutti possono immedesimarsi. Chiunque è stato ed è un perdente in qualche modo o forma".
L'attore ha inoltre anticipato che coinvolgerà molti amici e colleghi, tra cui anche quelli di show come Castle, per realizzare cameo o interpretare nuovi personaggi.