Firefly: Nathan Fillion annuncia lo sviluppo di una serie animata

Le avventure iniziate nella serie sci-fi cult oltre 20 anni fa sembrano destinate a continuare e il cast originale è coinvolto nel progetto.

I fan di Firefly hanno ricevuto una notizia che li renderà molto felici: Nathan Fillion ha infatti confermato che è in fase di sviluppo una serie animata che continuerà la storia dello show cult sci-fi.

Il progetto, annunciato durante l'Awesome Con, è già in una fase avanzata e può contare sul ritorno del cast nei ruoli avuti oltre 20 anni fa.

L'annuncio del ritorno di Firefly

Nathan Fillion, durante il podcast Once We Were Spaceman, ha confermato che il ritorno di Firefly lo vedrà impegnato insieme ad Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, e Summer Glau.

Tra gli attori coinvolti ci sarà anche Adam Baldwin, interprete di Jayne Cobb.

I concept art, di cui Deadline ha pubblicato un'immagine in esclusiva, sono stati sviluppati collaborando con lo studio ShadowMachine.

La star, che ha avuto il ruolo di Malcolm "Mal" Reynolds, ha dichiarato: "La dedizione dei fan di Firefly ha mantenuto rilevante questo show che ha 25 anni. Chiaramente, il ritorno di Firefly è qualcosa che i fan vogliono. Ancora più importante è il fatto che si tratti di qualcosa che meritano".

Il protagonista dello show sci-fi cult sarà coinvolto anche in veste di produttore tramite la sua Collision33, in collaborazione con 20th Television Animation.

Chi sarà coinvolto nel reboot animato

Gli showrunner della serie animata saranno Marc Guggenheim (che si è occupato a lungo dell'Arrowverse) e sua moglie Tara Butters (Agent Carter).

Secondo quanto rivelato nelle ultime ore, Joss Whedon, che ha creato Firefly, ha espresso la sua approvazione e dato via al libera al progetto, ma non sarà coinvolto.

La potenziale serie, il cui script è già stato completato, mostrerà degli eventi ambientati a livello temporale tra quanto raccontato nello show originale del 2002 e il film Serenity (di cui potete leggere la nostra recensione), arrivato nei cinema nel 2005. L'obiettivo è quello di espandere l'universo di Firefly e al tempo stesso mantenerne la continuità.

Non resta quindi che attendere per scoprire se lo show otterrà il via libera alla produzione, riportando i fan nello spazio insieme a Mal e al suo equipaggio.