Firebrand: Alicia Vikander è una regale Katherine Parr nella prima immagine

Grazie a Deadline, possiamo dare un primo sguardo ad Alicia Vikander in Firebrand, film nel quale l'attrice Premio Oscar interpreterà l'ultima delle mogli di Enrico VIII, qui interpretato da Jude Law.

L'immagine in anteprima mostra la Vikander in abbigliamento da regina e con un'aria tutt'altro che felice di trovarsi nella posizione in cui si trova. Considerando la natura di Firebrand, è possibile che stia guardando direttamente Re Enrico mentre è circondata dalle sue dame di compagnia, interpretate da Ruby Bentall (The Serpent Queen) e Bryony Hannah (Call the Midwife), oltre che da Maia Jemmett e Linnea Martinsson, entrambe al loro debutto cinematografico.

Firebrand sarà una rappresentazione crudele ma necessaria di come i monarchi abbiano ripetutamente abusato del loro potere autoproclamato per esaudire ogni loro capriccio. Enrico VIII ne è uno dei migliori esempi, poiché riuscì a sposare sei mogli in un'epoca in cui il divorzio era considerato un peccato, e a farne uccidere almeno due.

Anche se la famosa filastrocca "divorziata, decapitata e morta, divorziata, decapitata e sopravvissuta" suggerisce che Katherine sfuggì alla tirannia di Enrico VIII, soffrì comunque parecchio per mano del monarca.

Firebrand è basato sul romanzo storico best-seller Queen's Gambit dell'autrice Elizabeth Fremantle - il titolo è stato cambiato per evitare confusione con la serie di successo di Netflix, La regina degli scacchi. Se il film avrà successo, ci sarà sicuramente materiale per dei sequel, dato che il libro è il primo di una trilogia.

Michelle Williams e Jude Law star dell'horror psicologico Firebrand

La sceneggiatura è stata adattata da Henrietta e Jessica Ashworth (Dixi, Killing Eve) e il film rappresenta il primo progetto in lingua inglese del famoso regista brasiliano Karim Aïnouz.

Inizialmente il ruolo della Vikander doveva essere interpretato da Michelle Williams. Jude Law è da oggi su Disney+ con Peter Pan & Wendy, dove interpreta Capitan Uncino. Qui la nostra recensione.